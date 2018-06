"Ha sido lenta, no ha sido fácil": Chile Vamos admite problemas en instalación del Gobierno

Los timoneles de RN y de la UDI, Mario Desbordes y Jacqueline van Rysselberghe, coincidieron en que la instalación del Gobierno "ha sido lenta" y que "no ha sido fácil", compartiendo parte de las críticas del senador RN Francisco Chahuán contra el Ejecutivo respecto a esta materia.

"Respeto el derecho del senador Chahuán a plantear su opinión, su opinión es muy legítima y una parte importante de RN comparte parte de la crítica, en términos de que la instalación ha sido lenta", aseguró Desbordes.

El líder de RN dio cuenta que "Alta Dirección Pública (ADP), Servicio Civil, no tienen la capacidad para hacer todos los concursos al mismo tiempo".

Mientras que Van Rysselberghe reconoció que "la instalación de este Gobierno no ha sido fácil, pero no ha sido fácil no por deficiencias del Gobierno, sino más bien por problemas legales de poder sacar personas y poder hacer las desvinculaciones, producto de los dictámenes de Contraloría y de la Corte Suprema".

"Además, nosotros como coalición política tenemos que ser respetuosos de la figura del Presidente (Sebastián Piñera) y tenemos que, además, respaldarlo", recalcó.

Más temprano, el Mandatario llamó a dejar atrás "las pequeñeces" y a trabajar unidos, sosteniendo que, en su opinión, el Gobierno está funcionando bien.