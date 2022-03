Hoffmann solicitó que Chile Vamos olvide conflicto por presidencia del Senado: "Es un cargo ridículo"

La secretaria general de la UDI, María José Hoffmann, afirmó este sábado que el cargo de presidente del Senado es "ridículo" y que el conflicto generado en Chile Vamos tras la designación de Álvaro Elizalde (PS) para liderar esta Cámara, que distanció sobre todo a su partido con Renovación Nacional (RN), debe ser conversado a "puertas cerradas".

"Es importante no volver a esas peleas noventeras de la Alianza por Chile que no nos llevaron a nada. Cuando empezamos a trabajar juntos, fuimos exitosos y bueno, quizás faltó diálogo y tenemos que conversar más, pero eso se conversacion es puertas cerradas", puntualizó una de las líderes de la UDI, quien también solicitó al conglomerado dejar "de dar este espectáculo y de estar divididos por un cargo que no vale la pena".

En esta línea, Hoffmann indicó que, pese a las críticas recibidas por parte de RN, fue una "muy buena decisión darle gobernabilidad al Senado con un líder socialista, y eso tiene que ver con el pragmatismo necesario para enfrentar esta nueva etapa".

"La gente está cansada de ver este nivel de pelea por un cargo tan ridículo", puntualizó la representante UDI tras el distanciamiento con RN, que se dio en la primera semana política como oposición que tuvo la coalición.

"LA UDI Y EVÓPOLI DEBEN TENER UN GESTO"

En tanto, desde RN continúa la molestía por la postura que tuvieron sus compañeros de coalición sobre la presidencia del Senado, aunque advierten que, para mejorar las relaciones, "lo primero es convocar a una instancia más amplia".

"Lo que ocurrió con la UDI es una situación que claramente quebraja la lealtad y las confianzas profundamente, porque vienen repitiéndose en el tiempo. No es un hecho aislado", acusó en diálogo con Cooperativa el diputado de Renovación Nacional Andrés Longton.

Pese a esto, el parlamentario señaló que "tenemos que pensar en el futuro del país, viene una un plebiscito con constitucionales de nuestro sector que han hecho un gran trabajo en la constituyente".

"Claramente la UDI y Evópoli tienen que hacer un gesto para que podamos avanzar", advirtió Longton.