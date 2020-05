Matthei calificó a la oposición como "enormemente rasca" y a Ximena Ossandón como "una vergüenza"

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), se lanzó contra la diputada de RN Ximena Ossandón, a quien calificó de "una vergüenza", y también criticó a la oposición, a la que tildó de "enormemente rasca" durante los últimos meses de crisis sanitaria por el Covid-19.

Los descargos de la jefa comunal tuvieron lugar en un Facebook Live del senador de Evópoli Felipe Kast (ver video adjunto), donde Matthei lanzó que "la diputada Ossandón es una, ¡pero una vergüenza! Además, tiene un marido que es economista... no debería hablar de maridos, porque en realidad ella fue electa por sí misma, no necesita al marido; pero por último, tiene a alguien a quien le puede preguntar. ¡Y la cantidad de cosas que dice y que propone! La cosas que propone, te juro que me da vergüenza ajena".

"Y parte por 'los nuestros' porque, claro, criticar a los del frente es más fácil, pero hay varios más, no es ella sola", aseveró, apuntando a su sector.

También lanzó sus dardos contra el bloque opositor, asegurando que "a la oposición la veo rasca, enormemente rasca, rasca".

"Es una palabra muy fuerte, muy fuerte, pero la veo pequeña, sin ideas, mezquina, preocupada de la cosa chica", añadió, apuntando a que en la crisis financiera del primer Gobierno de Michelle Bachelet sí hubo colaboración de la entonces oposición.

"Evelyn está equivocada"

La reacción no tardó en llegar por parte de Ossandón, quien aseguró a La Segunda que "Evelyn está equivocada".

"No es más duro el que pega todo el tiempo, sino el que resiste con altura de miras", aseveró, recordando que no es la primera vez que recibe cuestionamientos de la ex candidata presidencial.

Evitando ahondar en el conflicto, la diputada dijo que "para pelear se necesitan dos. No voy a entrar con ella, no porque le tenga miedo, sino porque creo que no es momento de estar en peleas pequeñas. Respeto la opinión de cada persona".