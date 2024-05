Matthei: "los chilenos se han dado cuenta de que tanto experimento no lleva a muchos lugares"

La alcaldesa de Providencia y carta presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, enfatizó que el país necesita hoy "estabilidad y experencia" y que los chilenos comprendieron que "tanto experimento no lleva a muchos lugares".

En conversación con El Mercurio, Matthei comentó el liderazgo de su más probable contendor en la derecha, el republicano José Antonio Kast. En ese contexto, la exministra enfatizó que "los chilenos han ya experimentado harto, los chilenos se han dado cuenta de que tanto experimento no lleva a muchos lugares. Yo creo que los chilenos van a apreciar un poco más la trayectoria".

"Nunca pienso en términos de los posibles contendores. A mí lo que me obsesiona es el futuro de Chile. Tomamos como que era obvio que Chile iba a crecer, y mira ahora. Dimos por sentado que las generaciones nuevas eran mejores que las más antiguas, y mira ahora. Dimos por sentado, en el fondo, que íbamos en una senda continua de progreso. Y todo eso se vino abajo", sostuvo.

Matthei agregó que "los chilenos han visto cuáles son probablemente las medidas que fueron causando este problema. Y creo que tienen una visión madura de que Chile básicamente necesita estabilidad, experiencia, necesita manos firmes, pero al mismo tiempo dialogantes.

"El mismo electorado que hace menos de cuatro años votó por Boric, votó por la Lista del Pueblo, y después por los republicanos. Y por eso hoy, cuando uno mira las encuestas, yo diría que básicamente lo que están buscando es una solución concreta a su problema (...). La gente hoy valora mucho más que hace cuatro años, por ejemplo, los 30 años que tuvimos a partir de la vuelta a la democracia", aseguró.

Asimismo afirmó que Kast "efectivamente tiene un techo", pero "no sé si le va a impedir" llegar a La Moneda, "porque todo depende de las circunstancias, de quiénes son los rivales, etcétera, pero que sí se va a hacer muy difícil".

La alcaldesa dijo que no tiene dudas de que Kast descartará una primaria e "irá directo a la primera vuelta. Las cosas son así. Y yo, de las cosas que he aprendido tanto en política como en economía, es que uno tiene que reconocer cómo son las cosas".

Respecto a si Matthei prefiere primarias, la exministra de Piñera reconoció que "depende de las circunstancias, yo nunca me he negado a nada, nunca he pedido nada tampoco (...). Uno no puede decir nunca este método es mejor que el otro".