Ministra Alejandra Pérez: La gestión se ve entorpecida por los partidos políticos

La ministra de las Culturas, Alejandra Pérez, sostuvo que la presión de los partidos políticos "entorpecen" la gestión de los organismos públicos y volvió a reprochar los polémicos dichos del senador de RN Francisco Chahuán en su contra.

Un amargo impasse se generó en Chile Vamos luego de que hace unas semanas se filtrara a la prensa el contenido de una reunión regional de RN, donde Chahuán pedía "sacar a patadas del Gobierno" a Pérez.

La ministra vinculó esos dichos con el despido del primo del senador, Munir Chahuán Akle, asesor jurídico de la cartera; no obstante, el parlamentario aclaró que sus críticas tenían relación con el hecho de que los funcionarios del Centro Cultural de Valparaíso llevaban dos meses sin remuneraciones.

De todos modos, en conversación con El Mercurio, la ministra Pérez aseguró que "la gestión se ve entorpecida por los partidos políticos" porque estos "presionan para designar a sus adherentes" en los servicios públicos, y esa "es una forma de política que va pudriendo la estructura".

"Cuando uno está en estos cargos, parte de lo que te piden es saber administrar presiones y creo saber hacerlo, pero lo que me cuesta administrar es cuando me critican sin contar con mi presencia", afirmó.

"Me he dedicado 10 días a responder al senador Chahuán y nadie se ha preocupado de ver por qué los recursos para el Centro Cultural de Valparaíso no estaban", sostuvo.

"No me dejo intimidar por un senador que quiera poner a su gente en mi Ministerio", advirtió la secretaria de Estado, lamentando que "algunos no entiendan que lo que se pide es unidad, y que lo que ha hecho el Presidente no tiene que ver con una repartija de cargos".

Además, descartó haber evaluado renunciar tras la polémica y aseguró que seguirá "peleando mientras cuente con la confianza del Presidente".