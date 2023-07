Ossandón exculpa a Evópoli y responsabiliza a los diputados RN por el fracaso de la acusación constitucional

El senador Manuel José Ossandón (RN) tomó distancia este lunes de parlamentarios de su partido y exculpó a Evópoli de la fallida acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, asegurando que fueron los propios diputados de Renovación Nacional quienes llevaron el foco del libelo hacia "si era homosexual o no" el secretario de Estado.

"No se le puede echar la culpa a Evópoli de la caída de una acusación constitucional si los que llevaron a Marcela Aranda fueron ellos mismos (diputados RN). Los que no han sido duros con los comentarios de la doctora Cordero, fueron ellos mismos (...) El foco se transformó en que si era homosexual o no el ministro, nada que ver", cuestionó Ossandón en entrevista con El Diario de Cooperativa.

"Se puede tener una opinión que un ministro es malo, pero otra cosa es tener una opinión que el ministro viola la Constitución", puntualizó el parlamentario, que afirmó también que "una acusación constitucional es algo muy serio, por lo que los diputados no pueden votar por orden de partido, sino que en conciencia".

Debido a esto, el militante RN aseguró que para lograr avanzar en una medida de esas características "lo que tienes que hacer en ese proceso es hacer una acusación robusta y convencer a tus pares, pero si se ve media débil, cambia el argumento en el camino y después llevan a una comisión a una señora a hablar de homofobia y otra diputada hace comentarios pero brutales con el ministro, el foco se cambió y se cayó".

"Chile Vamos se disparó a los pies. Con la acusación constitucional cambió el foco, afirmó al ministro y dejó de lado el temas más importante: el caso de los convenios, que es absolutamente inmoral", profundizó el senador.

"CHILE VAMOS TIENE QUE UNIRSE Y TRATAR DE DAR UNA ALTERNATIVA DE FUTURO"

Frente a este fracaso y las marcadas diferencias que quedaron al interior de Chile Vamos, Ossandón llamó a su coalición a unirse y no buscar asimilarse a Republicanos tras su triunfo electoral, para así no cometer el mismo error de la centroizquierda cuando intentó "mimetizarse" con el Frente Amplio.

"La reflexión más importante es que nosotros, la derecha, estamos viviendo el mismo proceso que vivió la centroizquierda con el Frente Amplio, que se comió a la centroizquierda y nunca fue capaz ni siquiera de defender su legado: los ningunearon y destruyeron la imagen del presidente (Ricrado) Lagos, etcétera", analizó el senador en Cooperativa.

El parlamentario cuestionó que algunos de sus pares en la derecha hayan "endurecido el tono y quieren ser de derecha dura", dado que -aseguró- lo que se requiere ahora no es avanzar en esa postura, sino que Chile Vamos tiene que "unirse y tratar de dar una alternativa de futuro que le que le que le dé sentido a la gente".

CUESTIONAMIENTOS AL GOBIERNO

Por otra parte, el técnico agrícola realizó una fuerte crítica al gobierno del Presidente Gabriel Boric, asegurando que llegó al poder "gracias a un fraude ideológico" y con mentiras, dado que, en su opinión, muchos de sus mensajes y promesas de campaña no se han cumplido.

"El Presidente Boric habló de probidad, del término del amiguismo, los sueldos, de arreglar el problema en Wallmapu y destruyó los 30 años. Para terminar, lo más grave de todo, es que si él le hubiera dicho a Chile que está en contra de los retiros de la AFP, hoy no sería Presidente", analizó el parlamentario opositor.

Debido a este gobierno "que se cae a pedazos, que es absolutamente amateur y que hasta para la conmemoración de los 50 años (del golpe) mete las patas", reiteró que lo importante es que en la derecha exista una unión.

CONMEMORACIÓN DE LOS 50 AÑOS Y FIRMA DE DECLARACIÓN

Finalmente, Ossandón abordó el llamado del Presidente Boric a todos los partidos políticos a firmar una declaración para que nunca más ocurra un derrocamiento armado como el sufrido por el gobierno de Salvador Allende, asegurando que aunque "firmaría inmediatamente eso, porque no estoy de acuerdo con ninguna barbaridad que se hizo la dictadura violando los derechos humanos", es necesario analizar cómo se llegó a ese momento.

"Si no existiera Allende no habría Pinochet. El Partido Comunista no reconoce nada de lo que pasó en la Unidad Popular. Ese gobierno no solo trató de imponer la dictadura marxista copiando a Cuba, sino que dio señales de lucha, de odio de clases", cuestionó el senador en Cooperativa.

Ante eso, llamó a no decir que en la Unidad Popular "había un gobierno normal, que no había odio de clase, que no había nada de violencia ni se fomentaba la lucha de clases (...) ahora son todos santos".

"Digamos la verdad. Hagamos un documento de Estado para que nunca más exista un golpe de Estado, porque eso nos divide, porque se mata gente, porque es una situación violenta, porque es el fracaso de la democracia. Pero pidamos al Presidente Boric que reconozca que en Chile hay gente que vivió cosas distintas", puntualizó.

"Nunca se va afirmar algo si no se reconoce la historia ante y después del golpe", cerró Ossandón.