Ossandón fustiga a la UDI y Evópoli: Regalaron el único bastión que tenía la derecha

El senador Manuel José Ossandón (RN) aseguró en Cooperativa que la UDI y Evópoli "regalaron" el Senado al oficialismo al pactar la presidencia con el socialista Álvaro Elizalde.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Ossandón manifestó que "nosotros tenemos 25 votos y ellos tenían 23, no tenían para qué haber negociado. Le regalaron el único bastión que tenía la derecha para hacer frente y darle estabilidad en estas negociaciones al Presidente Boric, así de claro".

"Quebraron Chile Vamos, pero esto no es contra mí, porque votaron en contra de Francisco Chahuán y Paulina Núñez, esos eran los candidatos (...) era cosa de ponerse de acuerdo", lamentó.

"No vamos a trabajar como Chile Vamos, porque para nosotros el primer año era clave. No solo para nosotros, sino que el país está inmerso en un periodo de transformaciones crucial para el futuro y desde el Senado podíamos tener la fuerza para encontrar un equilibrio (...) la UDI y Evópoli, teniendo los votos, le regalaron eso a los del frente", dijo el parlamentario.

Ossandón recordó que "Felipe Kast fue muy derecho conmigo, porque me lo dijo en la cara, me lo dijo hace un mes, 'nosotros vamos a hacer lo imposible para que tú no seas (presidente del Senado)', pero nunca pensé que eso tenía un precio".