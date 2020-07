Para mejorar las relaciones: Nuevos ministros recibieron a bancadas parlamentarias de Chile Vamos

En línea con el objetivo del Presidente Sebastián Piñera de retomar el trabajo conjunto con Chile Vamos y de inciar una nueva etapa del proyecto político, los recién asumidos ministros del gabinete político recibieron esta mañana en La Moneda a los jefes de las bancadas parlamentarias de la UDI, RN y Evópoli.

El encuentro fue encabezado por los nuevos titulares de la Segpres, el RN Cristián Monckeberg, de la Segegob, el UDI Jaime Bellolio, y de último momento se sumó el también gremialista Victor Pérez, flamante ministro del Interior y jefe de gabinete.

A la salida de la reunión, que duró alrededor de una hora, el jefe de los diputados de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, habló de que se necesitará un trabajo largo en la coalición para salir de la complicada situación que quedó por las tensiones internas durante la tramitación de la reforma sobre el retiro de fondos previsionales, que en su avance contó con decenas de apoyos oficialistas, pese a la posición contraria de La Moneda.

"Damos vuelta la página totalmente", aseguró también, apuntando que las aguas ya están más calmadas en el bloque, tras las diferencias entre parlamentarios respecto a dicho proyecto y además por las duras críticas que hubo desde la UDI y RN contra la labor de Gonzalo Blumel (Evópoli) como titular de Interior, cargo que dejó el martes.

Esta reunión, primer acercamiento formal de los nuevos ministros con su coalición, se realizó además mientras La Moneda mantiene desde hace tres semanas la suspensión del comité político ampliado que se realizaba generalmente los lunes entre el gabinete político y representantes de los partidos oficialistas.

Aquel "es un asunto superado, hoy estamos mirando hacia el horizonte, hacia adelante; parte de la reunión hoy consistió precisamente no solo en limar asperezas, sino en tratar de establecer un horizonte de cooperación común, y a eso nos vamos a dedicar. Vemos mucha disposición en el comité político y vemos también aguas calmas en materia partidaria, para poder llevar esos acuerdos adelante", resaltó.

"NUEVA OPORTUNIDAD PARA TODOS", DICEN EN RN

En el mismo sentido, el jefe de los diputados RN, Sebastián Torrealba, cree que "esta es una nueva etapa para todos; no creo que sea solo una nueva oportunidad para RN, sino para todos, Chile Vamos y la oposición".

"No voy a descansar hasta lograr la unidad necesaria para que a Chile Vamos le vaya bien. La responsabilidad de los que estamos hoy en cargos de responsabilidad es generar la unidad necesaria; sin unidad, este Gobierno no se va a proyectar y no vamos a solucionar los problemas de los chilenos hoy", agregó.

UDI: "ES EL INICIO DE NUEVA ETAPA DE MAYOR COMPLICIDAD"

Asimismo, la diputada María José Hoffmann, quien lidera la bancada UDI, destacó que la de hoy "fue una reunión muy positiva y estamos seguros de que dará frutos luego (...) marca el inicio de una nueva etapa de mayores complicidades, de acción política conjunta entre los partidos de Chile Vamos desde el Congreso y el Gobierno".

"Tenemos mucho que conversar", añadió, anticipando que "es probable que el ministro Monckeberg nos convoque muy luego a una reunión de planificación de lo que viene hacia adelante".