Parlamentarios de Chile Vamos acusan que ha faltado conducción política del Gobierno

Parlamentarios de Chile Vamos acusan que ha faltado conducción política de La Moneda a la hora de enfrentar "proyectos de ley inconstitucionales", como el postnatal de emergencia o el que impide el corte de servicios básicos por no pago durante la pandemia.

Este lunes, la diputada UDI María José Hoffmann planteó en entrevista con La Tercera que el Gobierno genera una confusión que ha debilitado el trabajo político de los parlamentarios.

En tanto, la senadora del mismo partido Ena von Baer aseguró que al Ejecutivo "le ha faltado una línea y una conducción política clara para enfrentar los proyectos que son inconstitucionales y eso ha hecho mucho más difícil enfrentar esta situación desde el Congreso".

La ex ministra del primer Gobierno de Piñera añadió que "es más fácil enfrentar una situación donde parlamentarios del propio oficialismo suscriben iniciativas inconstitucionales si es que el Gobierno tiene una conducción política clara".

A las palabras de la senadora Von Baer se sumó el también ex ministro y actual diputado de Evópoli Luciano Cruz-Coke, quien afirmó que "cuando no se es estricto en defender la ley se cae en un vacío. Yo creo que el Gobierno ha enmendado el rumbo en materia de no permitir proyectos inconstitucionales y vetar aquellos que eventualmente puedan serlo".

Este lunes, en el comité político ampliado con los presidentes de partido y jefes de bancadas y comités oficialistas en La Moneda, el Gobierno comunicó que trabaja en una iniciativa para mejorar el reglamento del Congreso o hacer modificaciones legales para regular el ingreso de proyectos inconstitucionales.