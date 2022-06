Partidos de Chile Vamos definen su postura de cara al Plebiscito de septiembre

La Unión Demócrata Independiente (UDI), Renovación Nacional (RN) y Evópoli llevan a cabo esta jornada sus consejos generales para definir una postura política de cara al Plebiscito de salida del 4 de septiembre próximo.

En horas de esta mañana, los militantes de los partidos de oposición se reunieron, cada uno por su lado, para evaluar y votar una postura institucional, situación que será dada a conocer posteriormente en conjunto, como Chile Vamos.

Partimos nuestro Consejo General, donde definiremos postura respecto al plebiscito de salida del 4 de septiembre del borrador constitucional #EvopoliEligeLibertad pic.twitter.com/kvIktwcYqf — Evópoli (@evopoli) June 4, 2022

Esta semana se dio a conocer que RN realizó una consulta interna para conocer la postura de sus militantes, la que apunta mayoritariamente a la opción del Rechazo, aunque hoy existen matices, planteando un cambio constitucional de todas maneras.

De todas formas, el timonel RN, el senador Francisco Chahuán, expresó en la cita que son "un partido que cree en los cambios, pero esos cambios deben darse con diálogo, en una casa para todos y no en una Constitución y en una propuesta que segrega a los chilenos. Los llamo a todos y cada uno a defender Chile, a defender nuestra bandera".

En tanto, el ex ministro de Defensa Mario Desbordes señaló que "Renovación, ojo, no se está comprometiendo hoy día reformar, estamos diciendo: no señor, no vamos a reformar la actual, vamos a trabajar para una nueva Constitución. Está la palabra empeñada públicamente y acá lo está haciendo una institución".

CRUZ-COKE: LA PROPUESTA DEBE PLANTEAR UN CAMINO ALTERNATIVO

En tanto, el senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli) enfatizó que el rechazo necesita ofrecer un camino alternativo.

"La propuesta debe ir por plantear un camino alternativo al simple rechazo. El problema que tenemos hoy día es que hay una alternativa para el Apruebo, que es la entrada en vigencia de una nueva Constitución, eventualmente, pero ante la alternativa del rechazo solo se propone quedarnos como estamos. Nosotros no somos partidarios de quedarnos como estamos", señaló el legislador.

COLOMA: ESPERO QUE FIJEMOS UN CRONOGRAMA PARA REDACTAR UNA NUEVA CONSTITUCIÓN

En tanto, el diputado Juan Antonio Coloma (UDI), espera que la su partido defina una postura enfática al rechazo y un cronográma para redactar una nueva Carta Magna.

"Yo espero, que la UDI en forma unánime pueda establecer una postura por el rechazo al borrador de la nueva Constitución y, al mismo tiempo, fijemos una cronográma, una forma, para poder reformar o redactar una nueva Constitución", indicó Coloma

"En el plebiscito de entrada fue mayoritario, más del 78 por ciento del país, la opción apruebo, que buscaba terminar con la actual Constitución e iniciar un nuevo ciclo constitucional y nosotros vamos a respetar eso. Pero creemos que para respetar eso, se requiere una buena Constitución, una Constitución que nos una", agregó el parlamentario gremialista.