Pese a negativa del Gobierno, oficialistas se abren a discutir segundo retiro del 10%

Luego de que el Gobierno ratificara su portazo al proyecto que permitiría un segundo retiro del 10 por ciento de los fondos de pensiones, varios parlamentarios de Chile Vamos se han mostrado abiertos a discutir la iniciativa, que revisa la Comisión de Constitución de la Cámara.

Desde el Ejecutivo han argumentado que la propuesta tendría un efecto limitado, porque el 20 por ciento de quienes retiraron fondos en la primera instancia sacaron la totalidad del ahorro, mientras que un 45 por ciento sacó más del porcentaje predeterminado.

Sin embargo, incluso diputados como Diego Schalper (RN), quien se molestó con sus compañeros de bancada tras la primera votación y lideró la creación de un comité parlamentario paralelo, dijo estar dispuesto a estudiar la iniciativa.

También lo manifestó su correligionario Leopoldo Pérez, quien planteó que "una alternativa que yo no me encerraría a discutir es que sea con condiciones y restricciones", pero valoró que un grupo afectado económicamente por la pandemia pudiese retirar fondos.

Desde el gremialismo, Nora Cuevas, quien ocupó el escaño que dejó el actual ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, también dijo estar dispuesta a evaluarlo. Por lo tanto, junto a Schalper podrían sumar dos votos a los 116 que recibió la propuesta inicial en la Cámara.

"No estoy en una posición negativa, tengo que analizar muchos aspectos, pero también creo que como ser humano y como ex alcaldesa, que tiene los pies bien puestos sobre la tierra, obviamente tengo mi opinión muy particular", destacó la ex jefa comunal de San Bernardo.

Diputado UDI pide intervención del Gobierno

Pero también hay parlamentarios oficialistas que emplazan al Gobierno a tomar acciones para contener una nueva arremetida de esta propuesta, como el UDI Jorge Alessandri, que pidió que el Ejecutivo "presente dos proyectos de ley, como manda nuestro ordenamiento, no a través de reforma constitucional".

"Uno para los enfermos terminales y también para el tema de los deudores de pensiones de alimentos, para que si el deudor no quiere sacar la plata, el juez pueda obligarlo para que pague sus alimentos. Esos son dos temas de sentido común que tenemos que regular", remarcó.

Asimismo, aludiendo a sus compañeros de coalición que se inclinan por analizar la iniciativa, dijo que "los llamo a la seriedad, a pensar en Chile en el largo plazo, a preocuparse menos de los 'likes'".

¿Nuevo quiebre en Chile Vamos?

Aunque desde el principio se ha negado a esta propuesta por su eventual efecto en las pensiones, en el Gobierno señalan que aún no evalúan el tema a grandes rasgos, pero sí reconocen que se han contactado con algunos de los diputados que han manifestado apertura al segundo retiro, y apuestan a convencer al Congreso y a la ciudadanía con su plan de subsidios al empleo.

Cabe recordar que en julio la primera propuesta tensionó fuertemente al oficialismo con La Moneda por el respaldo de los parlamentarios del sector, a tal nivel de congelar los comités políticos y finalmente concretar el cambio de gabinete, cuyo objetivo era ordenar el bloque gobernante.

Uno de los que asumió en ese ajuste fue el ministro del Interior, Víctor Pérez, quien reiteró la postura oficial en materia previsional, señalando que "estamos abiertos a dialogar, a conversar con las fuerzas de oposición para resolver el tema de fondo, que es que los chilenos tengan una buena pensión, que hoy día no la tienen".

Sobre la posibilidad de una nueva fractura en la coalición, el secretario de Estado sostuvo que "en este tipo de casos, cada uno vota como mejor le parezca, pero no hay duda de que todos, y de hecho creo que también sectores de oposición como gente de Chile Vamos, saben que la verdadera solución es resolver el problema de pensiones que tenemos, y este no es el camino".