RN acusó estrategia del bacheletismo para hacer "zancadillas permanentes" al Gobierno

El presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, denunció una estrategia del "bacheletismo" para realizar "zancadillas permanentes" al Gobierno de Sebastián Piñera, entre otros aspectos, por la vía del bloqueo de proyectos en el Congreso.

Desbordes arremetió luego de que se conociera una crítica carta al Mandatario firmada por la presidenta de la Cámara de Diputados, Maya Fernández (PS), y los vicepresidentes Mario Venegas (DC) y Jaime Mulet (FRVS), donde expresaron su "profunda molestia" por los cuestionamientos al ritmo de la actividad legislativa.

"Es otra muestra más de la forma que el bacheletismo -porque no ha estado la oposición- está enfrentando el rol de oposición: nos están intentando negar todo, nos están intentando hacer zancadillas permanentemente, están bloqueando proyectos de ley en el Congreso con esta mentira descarada de que existe una sequía legislativa", aseguró Desbordes.

El timonel de RN dijo lamentar "muchísimo que se haya enviado esta carta, así que nuestras bancadas parlamentarias están evaluando la posibilidad de presentar una censura a la mesa. Ganemos o perdamos, pero hay que dejar constancia que este tipo de cosas no se pueden hacer".

Hasta el martes se darán tiempo los diputados oficialistas para definir esta censura que, de concretarse, se presentaría en la sala, aunque Chile Vamos no tiene mayoría.

PS: "Una censura a la mesa no tiene ninguna justificación"

Mientras tanto, desde el PS manifestaron que la diputada Fernández sólo está diciendo la verdad.

"Los datos son categóricos. Esta semana se vieron un número significativo de proyectos de ley y estuvieron en tabla en ambas corporaciones y prácticamente ninguno tiene origen en un mensaje del Gobierno", señaló Álvaro Elizalde, senador y timonel PS.

"En ese contexto, la Cámara de Diputados dio un respuesta para dar a conocer su discordancia con lo planteado por el Presidente de la República. Así que me parece que una censura a la mesa no tiene ninguna justificación ni ningún fundamento, cuando lo que ha hecho la mesa es aclarar que éste no es un problema de responsabilidad de la Cámara de Diputados", aseveró Elizalde, ex ministro vocero de Bachelet.