Sebastián Sichel: "Uno no es leso, es evidente que me traicionaron por la espalda y abandonaron el barco"

El ex candidato presidencial de Chile Vamos Sebastián Sichel realizó un análisis de su fea derrota en la primera vuelta presidencial de noviembre, en la que quedó cuarto, y acusó que muchos de su sector lo "traicionaron".

En una entrevista a "Revista Sábado" de El Mercurio, el ex ministro de Desarrollo Social planteó que "nuestro error fue no sabernos divorciar de esto de la continuidad y del cambio, y eso no tiene que ver con Piñera; hasta Boric supo divorciarse del pasado y plantear que esta era una elección sobre el futuro".

"Yo cometí el error mortal de atraparme en esta pelea pequeña con los partidos de Chile Vamos, pero esto fue un problema mío de no entender que esta eleccción se trataba sobre el futuro", prosiguió el ex abanderado oficialista.

Esto, en un contexto donde "el país cambió radicalmente y el 18 de octubre (del 2019, día del inicio del estallido social) eso se hizo evidente: lo que se pedía era acelerar los cambios y el sector en que yo 'quedé atrapado' se resistió a esos cambios, no adhirió a la reforma".

"Aquí mi error fue haber confiado demasiado. Los votantes de Chile Vamos me habían escogido" en la primaria del bloque: "Representaba una mirada joven, de centro y nueva; pero ya al día siguiente me di cuenta de que había muchos que no querían eso", lamentó el otrora jefe del BancoEstado.

"Nadaba contra la corriente de una cultura que, en realidad, quería lo tradicional, lo viejo, una derecha que hablara sobre la modernidad y que su candidato fuera Kast o alguien como Lavín", observó: "Yo les era incómodo. Era obvio que yo no venía de esa cultura, pero terminé siendo el invitado de piedra, pero un invitado de piedra que había ganado con votos sus derecho a representar al sector".

"A MUCHOS MI CANDIDATURA LES DABA LO MISMO"

Dentro de todo ese marco, Sichel cree que a muchos en su sector les daba lo mismo su candidatura.

"Uno no es leso. No soy ningún ingenio y es evidente que me di cuenta cuando me traicionaron por la espalda y abandonaron el barco, y pude predecir el impacto que eso tuvo en la votación que tendría. No se requiere ser analista electoral", fustigó.

Recordó que semanas antes de la elección del 21 de noviembre hubo varios parlamentarios de Chile Vamos, principalmente de la UDI y RN, que le quitaron el apoyo y anunciaron su respaldo a José Antonio Kast (Partido Republicano), carta del Frente Social Cristiano.

"Desde el principio los sectores evangélicos y los conservadores apoyaron a Kast, y después se sumaron muchos de la derecha, aún en las sombras. Había demasiados a los que mi candidatura les daba lo mismo", añadió el ex presidente del Banco Estado, enfatizando que "los que polarizaron la elección hacia la derecha y patearon el avispero son los que hicieron que ganara Boric".

"A KAST LO VI MÁS PREOCUPADO DE PERSEGUIR LOS VOTOS DE PARISI"

Sobre la candidatura de Kast, Sichel criticó que de cara al balotaje de diciembre el candidato ultraconservador equivocó el camino.

"En la segunda vuelta lo vi más preocupado de perseguir los votos de (Franco) Parisi, que es alguien a quien deberíamos aislar del sistema político, o de empeñarse en realizar test de drogas a Boric, que es quien estaba ofreciendo un proyecto de futuro", examinó.

Además, reprochó que "mis 9 puntos fueron incorporados a medias" en el programa del republicano: "No hubo una convicción en la campaña de Kast. Eso fue lo que hizo que mi adhesión a Kast fuera tan tenue", sentenció.