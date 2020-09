Senador Chahuán: La coalición Chile Vamos no existe y no incide en el debate

El senador y presidenciable RN Francisco Chahuán criticó la relevancia del oficialismo en la opinión pública, y llamó a recobrarla ante los próximos procesos electorales.

"La coalición Chile Vamos no existe, no tiene incidencia en el debate público. Más allá de las reuniones en La Moneda, que se realizan cada día lunes, no hay capacidad de diálogo permanente. Esta no es una alianza electoral, esta debiera ser una alianza programática", señaló en El Diario de Cooperativa.

A días de que se definan los lineamientos para cambiar la directiva de su conglomerado, el parlamentario agregó que "si no tenemos institucionalizado el partido, menos tenemos institucionalizada la coalición", y reafirmó que "nuestra coalición dejó de ser un motor que permita acompañar el debate público" en la última década.

"¿Cuál es el debate público en el que ha incidido Renovación Nacional y la coalición en los últimos 10 años? Ha sido una coalición permanentemente contestataria, y hemos logrado en algún minuto defender la libertad de los padres para elegir la educación de los hijos, y logramos convocar a miles de apoderados en las calles, pero aparte de eso muy pocas luchas de sentido común hemos podido lograr convocar", puntualizó.

En ese sentido, tras el anuncio de Carlos Larraín de que competirá por la presidencia de su partido, Chahuán -quien también va por ese puesto- lo llamó "a que unamos fuerzas para que el consejo general no posponga las elecciones, y en definitiva todos nuestros consejeros decidan que hayan elecciones de un militante un voto".

"Creemos que iniciar el proceso y un ciclo electoral que se viene por delante el próximo año con una directiva empoderada del partido más grande de Chile, del partido que es bisagra, el partido del sentido común, es fundamental", afirmó.

Por tanto, adelantó que "estoy disponible a incorporar a la gente que hoy día compone el proyecto de Carlos Larraín a nuestro proyecto, que busca recuperar el ADN de Renovación Nacional".

"Ahí es donde Carlos Larraín se equivoca: La campaña del Plebiscito, del Apruebo y el Rechazo, no va a marcar la elección de la directiva nacional, al revés, la va a marcar el proyecto constitucional que se requiere a partir del 26 de octubre, donde aquellos que estamos por el 'Rechazo Propositivo' tenemos modificaciones sustantivas a la Constitución", remarcó Chahuán.