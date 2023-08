Senador Cruz-Coke: "El Gobierno no entiende que el poder se trasladó al Congreso"

El senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli) cuestionó el trabajo del Gobierno para impulsar acuerdos en reformas claves, entre ellas la bullada reforma previsional, asegurando que no entienden que "perdieron la mayoría" y que ahora el poder está en manos del Congreso, por lo que las presiones a la oposición no ayudan a flexibilizar los diálogos.

En entrevista publicada este sábado por La Tercera, Cruz-Coke advirtió que el Ejecutivo "cada vez que tiene un problema político instala una mesa y después la desarma cuando no logra lo que quiere, actúan como cuando eran oposición".

"Creen que pueden coaccionarnos por la prensa y no entienden que perdieron la mayoría y que el poder se trasladó al Congreso", cuestionó el parlamentario, que afirmó también que "no basta que hagan una mesa si no escuchan las propuestas que hemos hecho en pensiones, impuestos, seguridad y salud".

"No vamos a votar malos proyectos ni a llegar a un punto intermedio entre proyectos más o menos. Queremos buenos proyectos y una agenda de más temas", profundizó el parlamentario, detallando que no se someterán "a malas ideas y proyectos mediocres, vamos a ser firmes en la defensa de la ciudadanía".

A esto sumó que el momento político de la administración de Gabriel Boric es malo, "asolado por problemas de corrupción" y cuestionamientos en su gestión, por lo que -advirtió- "llegan a un acuerdo con la oposición o van a seguir con el rumbo perdido que han tenido hasta el momento. Disposición nuestra hay, pero no sobre la base de malos proyectos".

En cuanto a los avances en temas claves, el senador detalló al medio antes citado que "en pacto fiscal la disputa es por el aumento de impuestos y en pensiones por el destino del 6 por ciento de cotización adicional", puntos en los que existen importantes diferencias y por los que "se hace difícil llegar a acuerdos".

Cruz-Coke descartó que la renuncia de Giorgio Jackson ayudara a descomprimir el ambiente entre el Ejecutivo y la derecha, afirmando que el ahora exministro de Desarrollo Social "sale por los problemas de corrupción del gobierno, y porque fue un muy mal ministro. Su salida no evita que los proyectos sigan siendo muy malos".

"Lo que sería razonable es que el gobierno viera en los temas de seguridad, pensiones, salud y el destino de los eventuales impuestos una sola agenda de ajustes para que el país vuelva a ponerse en marcha. Pero no refundación. Ajustes", solicitó el militante Evópoli.