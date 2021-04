Senador Ossandón: Hay una crisis de conducción política en el país y es responsabilidad del Presidente

En la jornada después de la derrota del Gobierno en el Tribunal Constitucional por el tercer retiro del 10 por ciento de los fondos de pensiones, el senador Manuel José Ossandón (RN) aseguró en Cooperativa que existe un vacío en la conducción política del país, responsabilizando al Presidente Piñera por esta situación.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Ossandón aseguró que "estamos en una crisis social, sanitaria y política. No hay que equivocarse, que esta crisis no es de Chile Vamos, es de la política. Aquí la gente afuera no diferencia de esto de ver a políticos peleando en vez de estar trabajando por la solución de sus problemas".

El senador dijo que "es evidente que aquí hay un vacío de conducción política de la nación, que es responsabilidad del Presidente y que no ha querido, a mi juicio, entender algo que se lo planteamos con el senador Insulza en octubre, después del estallido social".

Ossandón recordó que el Gobierno "es minoría en el 100 por ciento de las comisiones del Senado y la Cámara de Diputados y por lo tanto, o se sienta a conversar o vamos a terminar mal".

Rol de Provoste en el Senado

El parlamentario también aseveró que "hay un fenómeno que a mí me da mucha esperanza. La Presidenta del Senado, Yasna Provoste, va a tener un rol muy potente aquí. Yo sé que a los de derecha y de Chile Vamos les va a parecer pésimo lo que yo digo, pero ella es una persona que tiene el carácter y la inteligencia para liderar este proceso, lo ha demostrado estas semanas con cómo ordenó la oposición, porque entiende que hay que salvar la democracia".

"Creo que si ella es capaz de ordenar a la oposición, dejando fuera a los extremos, porque los únicos que ganan en este desorden son la extrema derecha y la extrema izquierda, los que no quieren cambiar nada y los que regalan todo", sostuvo.

"Claramente nuestros candidatos presidenciales y los candidatos del otro lado, de la centroizquierda, no tienen liderazgo ni han mostrado capacidad para liderar esto", dijo el senador.