Senador Ossandón por crisis en Chile Vamos: No se negocia con matonaje o amenazas

El senador Manuel José Ossandón (RN) aseguró en Cooperativa que su partido no negociará con "matonaje o amenazas", en relación con la decisión de la UDI de congelar su participación en Chile Vamos luego de que sus partidos aliados apoyaran en su mayoría la paridad de género para la Convención Constitucional que elaborará la nueva Constitución.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el parlamentario planteó que "hay ciertas cosas que no son de principios y que no tenemos porque nosotros estar obligados a estar legislando según las amenazas que tengan nuestros socios".

"Yo respeto su opinión y no tengo ningún problema, pero también exijo que nos respeten a nosotros y dentro de Renovación Nacional hay senadores que están de acuerdo con la paridad y otros no", insistió.

"Esperamos que haya cordura, que tengamos sentido común y que hagamos algo bien. Yo no sé porque le tienen tanto miedo a la democracia, a la competencia y parece que le tienen miedo a las mujeres algunos", recalcó.

El senador manifestó que que "es un error tremendo hacer campaña por el No", en el plesbicito por la nueva Constitución, ante el proceso de reflexión anunciado por Andrés Allamand.

"Aquí no se trata de ceder, se trata de realismo político. Estamos en la mitad de una tormenta y yo no me voy a poner a negociar si me venden más barato o menos barato un salvavidas", insistió.