Undurraga descarta quiebre en Chile Vamos y remarca que Ávila debe salir del gabinete

Entrevistado por El Diario de Cooperativa, el jefe de la bancada de Evópoli, el diputado Francisco Undurraga, descartó este jueves un quiebre de la coalición de derechas, Chile Vamos, tras la división que hizo fracasar la acusación constitucional presentado por la oposición en contra del ministro de Educación, Marco Antonio Ávila.

Si bien ya el martes tanto Undurraga como el diputado Jorge Guzmán -los únicos dos militantes de la bancada- ya habían dado señales de sus dudas frente al libelo, ayer los parlamentarios confirmaron su rechazo al recurso y lo catalogaron como débil y difuso, descolgándose así del apoyo en bloque que daría el sector y generando duras críticas entre sus socios de la alianza, especialmente de Renovación Nacional (RN).

"Es una puñalada al corazón de Chile Vamos", llegó a decir el diputado Diego Schalper, secretario general de RN y redactor de cuatro de los siete capítulos de la acusación contra Ávila.

La diputada Camila Flores, candidata a la vicepresidencia de RN, fue más allá y aseguró en Twitter que "la falta de apoyo de Evopoli demuestra que Chile Vamos no puede seguir como hasta ahora", abogando por una "reestructuración" de la coalición.

"No podemos seguir con 'socios' que en cosas tan importantes como la educación de nuestros hijos, no se cuadren", apuntó la legisladora.

"No lo sentimos así", afirmó Undurraga, consultado por el mensaje de Flores.

"Nosotros somos fundadores de Chile Vamos en conjunto con RN y la UDI. Tenemos un gran respeto no solamente por los dirigentes, sino que, además, por los militantes. Hemos trabajado en conjunto con diferencias y con unidad en ciertos temas durante toda nuestra historia: votamos a favor del matrimonio igualitario, sectores más conservadores de RN y la UDI lo votaron en contra y ahí no se quebró Chile Vamos tampoco. Tampoco nos dimos por ofendidos porque elos defendían sus legítimas opciones y visiones de vida", sostuvo el diputado.

"SER UN MAL MINISTRO NO CONSTITUYE UNA FALTA QUE GATILLE UNA ACUSACIÓN"

"Le buscamos harto el modo para votarlo a favor, porque tenemos una pésima evaluación del ministro Ávila", aseveró Undurraga al defender el rechazo del libelo.

Según el parlamentario, el secretario de Estado "debe ser uno de los peores ministros en la historia de Chile en materia educacional", sin embargo, "ser un mal ministro de lo que nosotros consideramos un mal Gobierno no constituye una falta constitucional que gatille una acusación", añadió.

En tal sentido, remarcó que hizo "un exhaustivo análisis del texto presentado, no de las informaciones posteriores que llegaron a la misma comisión como es el caso de los 3.500 millones de pesos de la Junaeb y la verdad es que no encontramos motivo para continuar con esta acusación constitucional".

Por otra parte, Undurraga negó que la votación haya sido un gesto para alejarse de la derecha más dura y acercarse más al centro, indicando que Evópoli existe "para tratar de hacer una política seria y ser coherentes" y que, así como rechazó las 10 acusaciones constitucionales que enfrentó el segundo Gobierno de Sebastián Piñera (2018-2022), con ese mismo juicio "me mantuve en lo que yo consideraba era lo correcto, a pesar de ser minoría dentro mi sector".

"De repente en política -y está bien que así sea- le toca bailar con la dura y hacer prevalecer lo que uno en conciencia cree que es lo importante. Además, es la única oportunidad que tenemos los diputados de juzgar y no generar plataformas jurídicas que hacen que los tribunales juzguen, que son las leyes", agregó.

ACUSACIONES DE HOMOFOBIA

Aunque en días previos la oposición veía un auspicioso escenario para avanzar en este libelo, en las últimas horas el texto perdió apoyos y se llenó de crítica, sobre todo tras cuestionados dichos de Marcela Aranda, directora del Observatorio Legislativo Cristiano, y de la diputada María Luisa Cordero (independiente-RN).

Mientras que la primera, durante su participación como invitada en la comisión revisora, acusó que Ávila hace "activismo LGTBIQ+", la polémica parlamentaria opositora calificó como "pervertido" al secretario de Estado.

Estas posturas fueron criticadas por los sectores oficialistas y por el propio Gobierno, que aseguró que la acusación contra el ministro Ávila se basaba directamente en la "homofobia".

Al respecto, Undurraga señaló en Cooperativa que "no salimos a defender a un ministro por su condición" y prosiguió a "separar dos cosas: los pésimos y arteros comentarios que se realizaron en contra del ministro Ávila en relación a su opción sexual y su condición de miembro de la comunidad LGTBQ+" y el fondo de la acusación.

"Creo que aquí hay que ir al fondo y que lamentablemente se caricaturizó a una comunidad y a un miembro de la misma, tanto en el ataque como en la defensa, y se puso una cortina de humo sobre el fondo de la situación: si efectivamente tenía mérito o no tenía mérito para ser acusado constitucionalmente", reprochó el legislador.

"EL PRESIDENTE TIENE QUE SACARLO DEL GABINETE"

"Sobre su condición como ministro y su ejecución del cargo, creo que, al menos en la oposición, de la cual me siento parte activa, no hay dos lecturas: el ministro es malo, lo ha hecho mal y el Presidente de la República, a pesar de que se rechazó la acusación constitucional por no tener méritos, tiene que sacarlo del gabinete", afirmó Undurraga.

A juicio del diputado, "hay una preocupación" del Ejecutivo sobre la crisis que enfrenta la educación, pero "más que una preocupación hoy día deberíamos generar una ocupación".

"Las menciones que se están haciendo en términos de rendimiento escolar y la calidad de lo que se le está enseñando a nuestros niños es paupérrima y hay que recordarle al Presidente de la República que él llega a la política a través de un movimiento estudiantil, donde su vocación y su motivación no eran solamente la de él y de quienes lo acompañaban, como el ministro Jackson o la ministra Vallejo, no era solamente el acceso monetario a la educación superior, sino que también la calidad de la misma", planteó.