Van Rysselberghe acusó un "airecillo a machismo" en las críticas de Desbordes

La senadora y presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, acusó "machismo" en las críticas del presidente RN, Mario Desbordes, por el anuncio del gremialismo de congelar su participación en Chile Vamos.

La parlamentaria además sostuvo que en los cuestionamientos del diputado, quien habló de una "pataleta" del partido aliado, hay un tono misógino.

"El diputado Desbordes, detrás de las declaraciones que dio el fin de semana, había un cierto airecillo de machismo, eso de 'pataleta', me da la impresión que es una descalificación personal machista, porque esto no es una cosa mía, es una cosa que está apoyada por la comisión política completa, por la directiva y creo haber interpretado a gran parte de nuestros militantes", dijo la senadora.

La molestia de la UDI con sus ahora ex socios del bloque Chile Vamos se sustenta en el respaldo de RN y Evópoli al proyecto de paridad de género para la conformación de la posible Convención Constituyente que redactará la Nueva Constitución, con lo cual el gremialismo considera que se incumple el Acuerdo por la Paz firmado por las fuerzas políticas a mediados de noviembre.

La senadora también cuestionó los dichos de Mario Desbordes en radio Duna, donde planteó que "aquí nosotros hemos cumplido el acuerdo. Yo rechazo rotundamente las palabras de la senadora Van Rysselberghe, porque nosotros hemos cumplido el acuerdo, y con harto esfuerzo, para darle en el gusto a ella. Y no estoy dispuesto a que vengan a decir que no lo hemos cumplido".

"Me parece que hay un cierto tonito misógino detrás eso, como cuando dice 'le hemos hecho el gusto a ella' (sic) ¿Pero que es eso? Yo he ganado, he sido alcaldesa, he sido senadora, soy presidenta de uno de los partidos más grandes de Chile, me he ganado mi espacio y por lo tanto no solo tengo el derecho a plantear mis posiciones sino que además exijo respeto", insistió Van Rysselberghe.

Asimismo, la presidenta UDI aclaró que no está en contra de la paridad de género, si no que al método que se utilizará para ello, básicamente el factor de correción luego de la elección para tender a que exista un 50 por ciento de representantes de cada género en la constituyente (Esto se traduce en un mínimo un 45 por ciento y máximo un 55 por ciento de cada uno)

"Se ha instalado una cosa que no es cierta, a nosotros lo que no nos gusta es meter la mano en la urna, alterar la votación popular, por lo tanto lo que nosotros habíamos planteado, y por eso es nuestra molestia, que si el objetivo es que hayan mujeres electas, en esta oportunidad lo que se puede hacer es buscar ese objetivo, pero evaluar los distintos medios, porque tenemos el convencimiento que hay otros medios, como las listas nacionales cerradas

"Lo que no nos gusta es que se altere la democracia representativa, nosotros creemos que si el objetivo es que hayan mujeres en la comisión constituyente, ni un problema, nosotros estamos a favor de eso (...) Lo que nosotros exigimos es que si vamos a avanzar hacia allá, estamos dispuestos a conversar, pero dígannos primero porque no les gusta nuestros sistema antes de pactar con la izquierda", concluyó.