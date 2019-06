Van Rysselberghe apeló al "patriotismo" de José Antonio Kast "para que no haga daño"

La presidenta de la UDI, senadora Jacqueline van Rysselberghe, comentó la inscripción del movimiento de José Antonio Kast como partido político y apeló al "sentimiento de patriotismo" del ex candidato presidencial "para que no haga daño" al Gobierno.

En conversación con El Diario de Cooperativa, la parlamentaria planteó que el ex diputado de la UDI "debiera someterse a la primaria" y que "lo que no nos puede pasar es que tengamos un efecto como en España, como el de Vox, donde la fragmentación de una coalición política finalmente lleva a la debacle electoral".

La timonel gremialista remarcó que "por eso yo apelo a este sentimiento de patriotismo que José Antonio Kast dice tener para que no haga daño y podamos seguir teniendo en el próximo periodo presidencial un Gobierno de nuestras filas".

Van Rysselberghe continuó su llamado afirmando que "José Antonio Kast, si quiere constituirse en partido, debiese querer que lo único que no le pase a Chile es que vuelva a manos de la izquierda y, por lo tanto, me parece que el camino que está adoptando no es el mejor, por eso yo apelo a su patriotismo, a sus ganas de que a nuestro país le vaya bien y el camino para que le vaya bien está justamente en no andar criticando al Gobierno a través de los medios de prensa".

La ex intendenta añadió que "yo también creo que son nuestras ideas, las ideas de derecha o de centro-derecha, las que sacan los países adelante, por lo tanto, lo que él debe hacer, si quiere formar un partido, que lo haga, pero que coopere para que podamos seguir avanzando y la manera de seguir avanzando es apoyar al Gobierno y no tirarle piedras desde el mismo lado".

A juicio de la presidenta de la UDI, José Antonio Kast "tiene que decir si quiere entrar o no (a Chile Vamos), porque nosotros ya somos un conglomerado constituido y tenemos ciertas reglas del juego, y parte de esas reglas pasan porque nosotros resolvemos los conflictos internamente y, en general, no se golpea al Gobierno a través de los medios de prensa".