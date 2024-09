Ximena Ossandón: Dichos de Mañalich sobre Vallejo y Cariola no tienen ninguna lógica

En El Primer Café de Cooperativa, la diputada RN Ximena Ossandón coincidió con otras figuras políticas que este fin de semana criticaron al exministro de Salud Jaime Mañalich, después de que insinuara un aprovechamiento político de las militantes comunistas Camila Vallejo y Karol Cariola, al estar embarazadas de forma simultánea.

A través de una entrevista, el otrora secretario de Estado sostuvo que "al ser en simultáneo, a mí me hace pensar que los embarazos de ellas no son accidentales, que ellas tomaron la decisión de quedar embarazadas", aludiendo a que vieron una presunta posibilidad de "guardar energía para una próxima oportunidad" en la política.

La jefa de bancada remarcó que fue una declaración "muy desafortunada", en particular porque "el hecho de tener un hijo es una responsabilidad, por las buenas y por las malas, para la vida completa, entonces no tiene ninguna lógica".

"Por suerte, después él reconoció que fueron desafortunadas", acotó, pues Mañalich expresó su arrepentimiento en una entrevista posterior, de manera que la opositora dijo esperar que nadie comparta ese pensamiento.

De todos modos, insistió en que "realmente son muy desafortunadas las palabras, justamente por el trade off, por lo que se está cambiando: estar toda una vida con un hijo por participar en un periodo (de campañas) no tiene ninguna proporción, con todo lo que eso implica. Si alguna de ellas va en otro periodo presidencial, ¿tendrían que dar su hijo en adopción? No tengo idea. Es una cosa muy curiosa el análisis que hizo".

A la vez, Ossandón expresó que "estoy muy contenta con ambos embarazos (...) efectivamente son mujeres que tienen carreras políticas muy potentes, y a veces se cuestionan por estas postergaciones, pero estoy muy contenta de que hayan tomado este camino".