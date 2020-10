"Concertación 5.0": Democracia Cristiana celebra pacto que incluyó al PRO y Ciudadanos

En la Democracia Cristiana destacaron el acuerdo logrado en parte de la oposición para realizar de gobernadores regionales, pacto que voces de la falange ya bautizan como una "Concertación 5.0" que recibe nuevos integrantes.

Tras dos intensas jornadas, la oposición no logró ayer acuerdo para realizar primarias legales conjuntas, a diferencia del resultado que sí alcanzó en la derecha Chile Vamos, donde también había tensiones previas al respecto.

Luego de que el Frente Amplio inscribiera sus primarias en solitario en el Servicio Electoral, minutos antes de que venciera el plazo a las 17:00 horas, finalmente el PS, el PPD, el PR y la DC -la ex Concertación- sellaron un acuerdo para definir sus candidaturas en las urnas, pacto al que se unieron el PRO y Ciudadanos; todo en el marco de las negociaciones que tuvieron lugar en la sede socialista.

Tras esto, y en medio de acusaciones cruzadas entre ambas partes, el diputado DC Iván Flores manifestó sentirse "avergonzado, con vergüenza ajena, que también la asumo como propia porque después de que la gran mayoría de la ciudadanía tenía esperanzas de que la oposición se pudiera reunir, esto no se pudo lograr".

"El Frente Amplio se graduó de mañoso", sentenció el ex presidente de la Cámara Baja, culpando a ese bloque de que no se consiguiera unidad en toda la izquierda y la centroizquierda.

En contraste, Flores resaltó que "lo que no se pudo con el FA en dos semanas de conversaciones, se logró en dos horas en lo que hoy es una oposición democrática en una Concertación 3.0, 5.0, con la visión del PRO y Ciudadanos".

De una forma similar, pero breve, reaccionó anoche Ignacio Walker, ex senador (2010-2018) y otrora timonel de la DC (2010-2015): "¡La Concertación ha muerto, viva la Concertación (ahora ampliada a Ciudadanos y el PRO)!", escribió en Twitter.

La Concertación ha muerto, viva la Concertación (ahora ampliada a Ciudadanos y el PRO)! — Ignacio Walker (@ignaciowalker) October 1, 2020

Asimismo, el timonel del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, advirtió que aunque seguirán "bregando por la unidad" total en la oposición, lo de ayer "lesiona las confianzas de manera grave"; en tanto que en el Frente Amplio, la diputada Catalina Pérez, presidenta de Revolución Democrática (RD), fustigó que "decir que el FA engañó" a la mesa negociadora es faltar a la verdad.

LA CONCERTACIÓN "ES HISTORIA", DICE EL PR

Sobre la idea de restablecer la antigua coalición de centroizquierda, el presidente del PRSD, Carlos Maldonado, afirmó que "para nosotros los radicales también es historia", aunque admitió que este pacto puede tener eventuales proyecciones con miras a las listas de convencionales o en las elecciones siguientes, pero esto se evaluará en el camino.

"Chile es distinto, hay nuevas exigencias, hay nuevos desarrollos que requieren nuevas respuestas también a las necesidades de las personas, y por lo tanto, cuando uno toma una decisión tan de fondo como esa, está mostrando un apego, en este caso, al principio democrático y de la democracia directa: que la ciudadanía tome las decisiones, que me parece que evidentemente va a tener una proyección más de fondo en los desafíos futuros", explicó.

Mientras que el timonel del PPD, Heraldo Muñoz, señaló que "si esto constituye o no la base de algo futuro estará por verse, habrá que discutir no solo con estos partidos, sino que también con otros. Yo quiero llamar a la unidad".

POSTURAS

En el FA, no obstante, hay opiniones divididas sobre lo hecho por el bloque, ya que el diputado RD Pablo Vidal consideró lo ocurrido como "un error histórico, desolador", y su correligionaria Natalia Castillo lamentó el resultado de las negociaciones y criticó que "la dirigencia de los partidos políticos de centroizquierda no estuvo a la altura".

Por su parte, Diego Ibáñez (Convergencia Social) planteó que la situación actual no es similiar a la del plebiscito de 1988 y, concordando con la timonel de RD, apuntó que los pactos deben construirse "mínimos comunes de fondo".

En tanto, la ex candidata presidencial del FA Beatriz Sánchez también se cuadró con lo expuesto por la mayor parte de los dirigentes de la coalición, es decir, que el sector pase la página y comience a pensar en unidad para el futuro, sobre todo en las competencias que vienen por delante.

"Lamento sinceramente que no se haya logrado para gobernadores y alcaldesas, pero estamos hoy ante un desafío que es histórico, donde no podemos fallar y donde lo que se vio esta semana no se puede volver a repetir. Viene un plebiscito y la elección de una Convención donde tenemos que ser capaces de dejar las diferencias de lado y lograr una unidad que tenga propósito", dijo la periodista.

ECOS EN LA UNIDAD PARA EL CAMBIO POR ADHESIÓN DEL PRO, QUE "NO AVISÓ"

En el bloque Unidad para el Cambio han surgido reacciones luego de que uno de los partidos que lo integran, el PRO, suscribió el acuerdo con la ex Concertación.

Desde la Federación Regionalista Verde Social, que forma parte de la mencionada alianza de izquierda, la diputada Alejandra Sepúlveda se mostró indignada por lo ocurrido ayer con el fracaso de las negociaciones.

Apuntó contra "la irresponsabilidad que tuvo la oposición de no ser capaz de llegar a acuerdos", a la vez que anticipó que "esto involucra además lo que pasa adentro del Congreso: todos los días tenemos que llegar a acuerdo en la oposición para los distintos proyectos de ley".

"Habrá un antes y un días -aseguró-, vamos a repensar lo que significa la oposición y todos los compromisos que hoy se tiene, incluso a partir de la mesa de la corporación".

"Nosotros no fuimos avisados de esta situación hasta que se estaba produciendo y creo que más bien las explicaciones las tiene que dar el PRO", dijo el presidente del FRVS, el diputado Jaime Mulet.

PC PIDE NO CERRAR "POSIBILIDADES DE ACUERDO"

Desde el Partido Comunista, otro que conforma la Unidad para el Cambio, el timonel Guillermo Teillier instó a no cesar los esfuerzos para lograr acuerdos en la oposición, pensando en el proceso constituyente que comienza y en las elecciones municipales y presidenciales.

"Yo mantengo mi posición, de que no terminen con esto y no se cierren las posibilidades de acuerdo; está todo abierto, hay que llegar a acuerdo en relación a qué materias deben quedar en la (eventual) nueva Constitución, listas de constituyentes: no debiera haber más de dos listas, por ejemplo, y debiera haber acuerdos por omisión en relación con las alcaldías", expuso.

Asimismo, afirmó, "nosotros estamos dispuestos a una primaria de todos los candidatos y candidatas presidenciales", ámbito en el que el partido tiene a la figura de oposición mejor posicionada en las encuestas: el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, que comparte el primer lugar con su par de Las Condes, el UDI Joaquín Lavín.

NOMBRES PARA PRIMARIAS DE LA NUEVA "CONCERTACIÓN"

Los partidos que lograron acuerdo para realizar primarias de gobernadores regionales, que tendrán lugar el 29 de noviembre, ya inscribieron sus candidatos, al menos para la Región Metropolitana: el ex intendente Claudio Orrego (DC) y los ex ministros de Salud Helia Molina (PPD) y Álvaro Erazo (PS).

En el Frente Amplio aparece el nombre de Sebastián Depolo, ex presidente de RD, quien deberá someterse a las primarias del conglomerado.

El PC también tiene su carta, el ex ministro Marcos Barraza, cuyo nombre deberá ser inscrito los primeros días de enero de 2021, fecha para anotar los candidatos definitivos para las elecciones generales de abril de ese año.