Unidad Constituyente condenó los hechos de violencia en el aniversario del 18-O

Los partidos que componen el pacto Unidad Constituyente condenaron los hechos de violencia ocurridos este domingo en la conmemoración del aniversario del estallido social del 18 de octubre.

Varios timoneles de la ex Concertación se hicieron parte del reproche de los disturbios registrados durante las manfestaciones en Santiago. "Yo creo que no cabe ninguna duda de que quienes ejercen la violencia y la delincuencia no buscan cambiar nada", aseguró el presidente de la Democracia Cristiana (DC), Fuad Chahín.

Chahín apuntó que quienes inician los actos violentos "no buscan una nueva Constitución ni cambiar el modelo de desarrollo, lo que buscan es destruir Chile", y por eso "tenemos que condenarlo con mucha fuerza".

"No se puede avalar ni con las palabras ni con los silencios, porque además esto representa efectivamente una amenaza para el proceso constituyente que parte el 25 de octubre, pero no termina el 25 de octubre", agregó.

Condenamos la violencia y sabemos que no es el espíritu de los millones de chilen@s que se manifestaron el #Octubre18, por un país más digno y justo. Solicitamos al Gobierno implementar todas las medidas para que el #Plebiscito del 25 de octubre sea garantizado, seguro y en paz. pic.twitter.com/dbw6TLa7hZ — Democracia Cristiana (@PDC_Chile) October 19, 2020

En la misma línea, el timonel del Partido por la Democracia (PPD), Heraldo Muñoz, condenó la violencia, los saqueos y la quema de iglesias y cuestionó: "¿A quién le sirve esto? Solamente a quienes se oponen a los cambios y a los que quieren que la gente sienta temor y quizás no vaya a votar el próximo domingo".

Y exhortó: "Demostremos que somos más, vamos a votar el próximo domingo".

Firme y claro @HeraldoMunoz condenamos la violencia de unos pocos, somos muchos más los que podemos hacer los cambios profundos desde las urnas y en democracia @Juventud_PPD @PPD_Chile pic.twitter.com/zQ1LlBx2wr — Waldo Carrasco (@waldocarrasco) October 19, 2020

Asimismo lo hizo el Partido Socialista (PS) a través de un comunicado, en el que condenaron el vandalismo y recalcaron que la demanda social no tiene ninguna relación con los hechos registrados este domingo.

Frente Amplio pide hacerse cargo de "violencia de fondo

El Frente Amplio (FA) se reunió esta jornada con la ex candidata presidencial, Beatriz Sánchez, quien reflexionó más allá de los disturbios y preguntó "¿cuándo vamos hacernos cargo de la violencia más en el fondo?".

"La pregunta es a quién le puede servir lo que pasó ayer. Evidentemente nos duele y nos molesta, es complejo ver lo que pasó ayer y creo que además ensucia una movilización como la que hemos visto desde hace mucho tiempo de miles y cientos de miles de personas en las calles. Entonces sí, si ustedes me dicen condenamos la violencia como siempre hemos condenado la violencia, sí condenamos la violencia", dijo.

Y añadió: "Pero creo que hay que hacerse preguntas también más profundas respecto a la violencia y desde hace mucho tiempo que venimos escuchando estas condenas hacia la violencia en la forma, pero yo me pregunto cuándo vamos hacernos cargo de la violencia más en el fondo".