Conocido actor y concejal denunció sospechoso robo que sufrió con su familia

El actor y concejal PPD por Maipú, Erto Pantoja, denunció que él y su familia fueron víctimas de un violento hecho delictual, donde su pareja fue amenazada de muerte con una arma en su cabeza.

Los hechos ocurrieron este fin de semana, cuando el artista estaba en una vivienda con su mujer y sus hijos bebés pequeños. Esta es su declaración, emitida por el partido este martes.

"Fuimos víctimas de robo en lugar habitado, efectuadas por dos hombres vestidos de negro, con pasamontañas, de hablar fluido, los cuales no estaban drogados ni bebidos. Maltrataron a mi mujer para maniatarla y amenazarla con un arma en su cabeza", relató Pantoja.

"Posteriormente llega uno a mi dormitorio donde yo descansaba junto a mis mellizos de un año de edad, dijeron que no lo mirara y me quedara quieto. El otro siempre estuvo con mi mujer, reteniéndola de cara al suelo. Me maniataron y pidió las llaves de mi auto y nuestros dos teléfonos celulares que fue lo que se llevaron", agregó.

Tras los hechos llegó Carabineros a investigar lo ocurrido. "Como compatriota estoy sujeto a todos los avatares que comprenden los altos grados de delincuencia que tiene el país", declaró Pantoja, quien dejó una duda cruel.

"Existen demasiadas cosas extrañas en este violento suceso que nos hacen sospechar de que sea un simple delito, ya que no se robaron otras cosas de valor, sino un acto de amedrentamiento hacia mi persona política en un comienzo de año electoral", remató.