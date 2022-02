A un día de las primeras votaciones en el Pleno, la mesa de la Convención discutirá sobre los dos tercios

La mesa ampliada de la Convención Constitucional se reunirá esta jornada a fin de discutir sobre el quórum de los dos tercios que requieren las iniciativas de norma en el Pleno del órgano redactor para quedar plasmadas en la nueva Carta Fundamental, específicamente con el objetivo de definir la aplicación respecto a las votaciones en general.

El encuentro extraordinario se dará a las 10:30 de la mañana, al que la presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros, citó al vicepresidente Gaspar Domínguez (INN) y los adjuntos Tomás Laibe (CS), Bárbara Sepúlveda (Chile Digno), Raúl Celis (Vamos por Chile), Amaya Alvez (FA) Lidia González (Pueblo Yagán) y Natividad Llanquileo (Pueblo Mapuche), según consignó La Tercera, para discutir sobre el quórum. Esto, a un día que empiece el proceso de votación en la Sala.

Este viernes se aprobó, por unanimidad, que el oficio N°504 del quórum de las votaciones fuera de dos tercios (103 de los 154 constituyentes), sin embargo, según ha trascendido, las vicepresidentas adjuntas Sepúlveda y Llanquilieo han demostrado su disconformidad con esta medida, al igual que el colectivo de Movimientos Sociales Constituyentes.

Cualquier cambio, en tanto, debe quedar zanjado esta jornada ya que mañana martes comienzan las votaciones en general en el Pleno, tanto del primer informe con propuestas emitido por la Comisión de Sistema de Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma Constitucional, como el de la de Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral el día miércoles.

"ES EQUIVOCADO", AFIRMA FERNANDO ATRIA

Para el constituyente Fernando Atria (Frente Amplio), quien también es abogado constitucionalista, que se revise el tema del quórum no es correcto.

"No tengo una explicación, comparto la sorpresa", manifestó en El Diario de Cooperativa, a propósito de la reunión que tendrá la mesa esta mañana.

Afirmó que "es claro que el quórum de dos tercios se aplica a las votaciones en el Pleno, así lo había decidido la mesa en el protocolo que comunicó la semana pasada".

"Entiendo que hay convencionales que han levantado una interpretación de que se aplicaría sólo a votaciones en particular y no en general, y la mesa tiene que decidir frente a eso", pero "en mi opinión (este debate) es equivocado, y no es lo mejor que el día antes de la votación se esté decidiendo esta cuestión", sostuvo Atria.

De cualquier forma, "por otro lado, es verdad que la Convención está haciendo camino al andar, no hay muchos precedentes para ello; y tampoco es tan inesperado que pasen estas cosas y tenga que estar todo lo más fijado posible antes de la votación y que a última hora puedan surgir dudas", pintualizó.