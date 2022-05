Abogado constitucionalista: A la Convención le ha costado mirar el escenario político y social fuera de ella misma

El coordinador del Observatorio Nueva Constitución, Tomás Jordán, criticó que a la Convención Constitucional "le ha costado mirar el escenario político y social fuera de ella misma", y explicó que "es un deber" del órgano constituyente mirar que su propuesta de Carta Magna va a aterrizar en un escenario "distinto al hábitat de la propia Convención".

En conversación con El Diario de Cooperativa, el abogado constitucionalista se refirió a las críticas que ha recibido el trabajo al interior de la Convención Constitucional y las normas aprobadas, y aseguró que "hubo una decisión de la ciudadanía en elegir una Convención y esa Convención ha adoptado acuerdos por el más alto quórum posible, en una forma muy dificultosa muchas veces y, por lo tanto, el texto constitucional es la consecuencia de sus propios acuerdos posibles desde la propia conformación que tiene".

Pero que "lo que pasa es que hay veces en que la Convención podría haber adoptado acuerdos de otro tipo, de ampliar su consenso", dijo, y apuntó que al órgano constituyente "le ha costado mirar el escenario político y social fuera de ella misma, y yo creo que ahí es donde puede uno puede concurrir la crítica, más allá de la Constitución revanchista o no, yo creo que sí es un deber de la Convención mirar que va a aterrizar en un escenario político y social distinto al hábitat de la propia Convención y yo creo que ahí es donde había que ponerle el ojo a abrir un poco el acuerdo".

Sobre la posibilidad de que gane el Rechazo en el Plebiscito de salida de septiembre próximo, el académico de la Universidad Alberto Hurtado sostuvo que "lo que no puede pasar es que no quede en nada, hay un diagnóstico común que la Constitución vigente no va más", pero que se deben "dar garantías de lado y lado", porque el problema que tuvo la Convención es que "hubo un problema de intensidad de la tratativa por la propia configuración de la Convención".

Por lo que apeló a un acuerdo político si gana el Rechazo, que venga "tanto de la derecha como del centro y la izquierda", porque a su juicio "hay claridad de que hay que avanzar a un tipo de Constitución distinta a la actual, en un Estado social, con derechos sociales, una Constitución paritaria, los pueblos tienen que estar reconocidos".

"Eso tiene que ser un pacto político si es que eventualmente ganase el Rechazo y es necesario que sea así, porque no hay cambios constitucionales que no vengan de un pacto político amplio, si aquí la clave para que una Constitución nueva aparezca en el espacio del sistema político de un país, tiene que cumplir dos requisitos: que haya un acuerdo político lo más amplio posible, y dos, que tenga legitimidad social, no hay nuevas constituciones si no tienen esos dos elementos", concluyó.