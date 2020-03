Alfonso Swett: A la CPC, como gremio, no le corresponde tener posición ante el plebiscito

El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Alfonso Swett, dijo no tener dudas de que Chile necesita una nueva Constitución ayer lunes, sin embargo, en esta jornada aclaró sus dichos.

Tras el último comité ejecutivo antes de las elecciones de la nueva directiva de la CPC, el líder, quien dejará el cargo el próximo 12 de marzo, aludió a que estaba manifestando una postura personal, ya que tener una posición ante el plebiscito no es un rol de la asociación.

"Claramente no se puede en este escenario, y entendiendo también que en mi sector hay gente tanto por el 'Rechazo' como por la aprobación, no se puede ni se debe en estas circunstancias que la CPC, como institución, tenga una posición con respecto a esto, no le corresponde, es una asociación gremial", insistió.

Swett planteó además que "lo que sí nos corresponde es ocuparnos de los contenidos, ocuparnos de ser parte de la solución de las demandas sociales legítimas".

La Confederación también se sumó a un eventual acuerdo nacional que termine con la violencia, y permita avanzar en la agenda social y recuperar la economía.

"Yo he insistido en una agenda económica también, que nos permita una recuperación económica, porque si no tenemos crecimiento ni inversión, no tenemos buenos empleos, no tenemos buenas remuneraciones, y no tenemos financiamiento para una política social que requiere hacerse cargo de las demandas sociales", explicó Swett.

En esta jornada, el ministro de Economía, Lucas Palacios, se integró al comité de hoy, instancia en la que se acordó iniciar una agenda de trabajo para profundizar la autoregulación de las empresas, que deberá abordar el próximo presidente de la CPC.

Me imagino @alfonso_swett que si gana el “apruebo” y hay que escribir una Constitución desde cero, estarás dispuesto a dejarlo todo para ser candidato a la convención constituyente y escribir esa “nueva Constitución” a la que hoy aspiras ¿o esa “pega” la tendrán que hacer otros? https://t.co/56z2Z2Kzt5 — Marcela Cubillos Sigall (@mcubillossigall) March 2, 2020

El líder del gran empresariado aclaró su posición tras cuestionamientos de, entre otros, la ex ministra de Educación Marcela Cubillos, quien dejó el cargo la semana pasada para hacer campaña por el "Rechazo".

"Me imagino que si gana el 'Apruebo' y hay que escribir una Constitución desde cero, estarás dispuesto a dejarlo todo para ser candidato a la convención constituyente y escribir esa 'nueva Constitución' a la que hoy aspiras ¿o esa 'pega' la tendrán que hacer otros?", reflexionó Cubillos en su cuenta de Twitter.

Incluso después de que Swett admitiera que, si triunfara el "Rechazo" en el plebiscito, también se podrían hacer reformas desde el Congreso, la ex ministra volvió a emplazarlo, diciendo que "entonces estamos de acuerdo".