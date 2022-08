Analista por la franja: Las personas suelen votar por emociones, historia, ideología o por tincada

Después de que se diera a conocer el primer capítulo de la franja de cara al plebiscito de salida, el analista político Axel Callís, director de TuInfluyes.com, planteó que es más probable que otros factores fuera de la propuesta constitucional muevan la aguja.

"Las propuestas son muy sofisticadas; en general las personas votan más por emociones, por historia, por ideología algunas o por tincada. Lo que hay que tratar de hacer es generar que haya una buena experiencia con la emoción y los rostros", reflexionó en Lo que Queda del Día.

A su juicio, "los rostros o voceros que puedan aparecer son verdaderos atajos a los conceptos que después se refuerzan. Es decir, es distinto que te aparezca una persona a la cual tú conoces, que la voz es familiar y te hable de algo, a que aparezca una persona que jamás has visto, y te empiece a tratar de transferir credibilidad y confianza de la idea que está tratando de poner".

Yendo al contenido, el sociólogo consideró que "la del Apruebo me pareció un poco dispersa: se nota que hay varias manos, que tienen varias instituciones, partidos y movimientos detrás, y se ve un poco más desordenada que la del Rechazo, que se nota que está cohesionada".

"Hubo aciertos: poner a Paola Volpato hablando como persona, desde lo que ella es, es muy importante, en términos de que es un rostro conocido. Me pareció no tan buena idea poner a políticos, que en general no son bien evaluados. En la franja del Rechazo no hubo ningún político, salvo (Cristián) Warnken", advirtió.

En cuanto a la idea del Rechazo de cuestionar a exconvencionales, "creo que está súper bien calibrada (...) porque en las encuestas, no baja del 60 o 65 por ciento de valoración negativa la Convención, y por lo tanto, el Rechazo convoca a los rostros más radicalizados o caricaturizados porque eso les refresca la mala percepción a los electores y electoras".

Callís reiteró que "lo interesante es que en los plebiscitos no necesariamente la gente vota por el contenido, eso es muy racional: vota evaluando el Gobierno, lo que sucede en la coyuntura, a los convencionales, o sea, se evalúa todo, no hay una sola parte por donde ir a votar. Las motivaciones son súper múltiples, depende también de la historia electoral de cada persona".