Ante ausencia de acuerdos, experto PS advierte que propuesta de nueva Constitución "preocupa"

"Preocupado" reconoció sentirse Gabriel Osorio, miembro de la Comisión Experta por el Partido Socialista, luego de que pese a las negociaciones del "Grupo de los 8" y las dos ampliaciones del plazo, que venció hoy a las 16:00 horas, el oficialismo y la oposición no lograran un acuerdo en el órgano y no ingresaran enmiendas conjuntas a la propuesta de Carta Fundamental del Consejo Constitucional.

En entrevista con Lo Que Queda del Día en Cooperativa, el abogado aseveró que la sombra del Partido Republicano, mayoría en el Consejo, "detuvo la posibilidad de que pudiésemos llegar a acuerdos amplios" en la Comisión, logrando avances en asuntos más bien técnicos que políticos.

Rafael Pardo: Primero que todo, ¿con qué espíritu ve usted la parte que sigue del proceso? ¿Se logró algo de lo que esperaba o se suma a las voces -pensando en la centroizquierda, que hemos escuchado en la tarde- que no están conformes con cómo va quedando el texto todavía?

A ver, yo la verdad estoy un poquito preocupado. Nosotros en la Comisión Experta habíamos logrado, entre el mes de marzo y el mes de junio del año 2023, un acuerdo amplio que permitía tener un anteproyecto de Constitución Política en que las diversas tradiciones constitucionales -llamémoslo así- o las diversas fuerzas políticas pudiesen verse representadas en él, sin que existieran grandes desequilibrios al interior de su texto. Existía así la tradición conservadora, la tradición democrática, socialdemócrata, la tradición liberal en ese texto. Sin embargo, después de la elección del 7 de mayo se manifestaron las mayorías democráticas y el anteproyecto sufrió una transformación bastante radical: de ser una Constitución habilitante, una Constitución de compromiso político, pasamos a una Constitución más bien de un solo sector. Y eso se reflejó en la discusión durante el Consejo Constitucional en que el texto de la Comisión Experta fue profundamente modificado y fue modificado también -hay que hacer el punto- sobre la base de enmiendas, modificaciones, principalmente desde el sector conservador, desde la derecha.

Ahora bien, nosotros llegamos a una nueva etapa, que se llama la etapa de formular observaciones por parte de la Comisión Experta. Hemos tenido un trabajo árduo, créame, entre las ocho y media de la mañana hasta aproximadamente las 12 de la noche, todos los días trabajando. Sin embargo, no se repitió ese mismo espíritu que yo le comentaba de entre los meses de marzo y junio, sino más bien, al parecer, yo diría que hubo como una especie de espectro al interior de la Comisión y que decía en relación a lo que es evidente: que existe un Consejo Constitucional con una mayoría muy significativa por parte del Partido Republicano y que, de cierto modo, detuvo la posibilidad también que pudiésemos llegar a acuerdos amplios, de tal manera que sólo -creo yo- la Comisión Experta pudo hacer las correcciones a aquellos errores técnicos que contenía el texto del Consejo Constitucional más importantes, pero que, sin embargo, no es capaz de devolver el texto del Consejo hacia el espíritu de transversalidad, de compromiso, que había surgido entre los meses de marzo a junio.

Usted había planteado hace un tiempo que 'Una Constitución no es para quedar contentos, es para quedar tranquilos'. De sus palabras desprendo que no está ni contento ni tranquilo...

No, estoy preocupado, le vuelvo a reiterar. Estoy preocupado porque, si usted se fija, hay diversos aspectos que han cambiado del texto de la Comisión Experta y que lamentablemente no pudimos arribar a acuerdos para poder establecer un texto que fuera común a los diversos sectores: en materia de interrupción del embarazo en tres causales, por ejemplo; en materia de obstrucción de conciencia institucional; en de qué manera se va a proveer los derechos sociales -es decir, educación, salud, pensiones-; además de dibujarse de una manera importante el sistema político; el cálculo electoral para disminuir el número de parlamentarios como una suerte de medida populista, cuando en realidad también pudiese ser un traje a la medida, haciendo cálculos respecto al resultado obtenido en el mes de mayo; desequilibrios respecto del poder del Presidente de la República respecto a otros poderes del Estado.

Hay algunas cosas que la Comisión Experta -creo yo- va a lograr solucionar, pero, sin embargo, respecto a esos temas principales -esto es el Estado Social y Democrático Derecho, como también lo he referido a puntos importantes como es la posible inconstitucionalidad de la interrupción del embarazo en tres causales o esta objeción de conciencia que no tiene límites, como se ha explicado por parte de diversos colegas de la Comisión Experta- pudiese traer más bien preocupación y que dice relación con un texto que solo toca una nota y más bien no un acorde armónico que permita a las diversas fuerzas sociales identificarse con él.

APROVECHAR "TODOS LOS CAMINOS QUE SEAN NECESARIOS"

Si esto terminara ahora, así como vamos, ¿usted estaría 'En contra' a la hora de ir a votar (en el plebiscito del próximo 17 de diciembre)?

Yo voy a ser muy responsable, porque estoy cumpliendo primero un deber constitucional. Yo soy miembro de la Comisión Experta, he trabajado arduamente por lograr un acuerdo jurídico constitucional y también político. Yo soy una persona muy persistente y la verdad es que voy a bregar hasta el final para lograr equilibrar de cierto modo este texto. Si bien las etapas se van quemando y surge la preocupación, yo espero que esta preocupación se traduzca también en que la derecha, al menos en la Comisión Experta, tome en consideración alguna de nuestras enmiendas que dicen relación con poder materializar este Estado social y democrático de derecho, que no sea un Estado social y democrático de derecho de papel, y que esto signifique que tanto agentes públicos como privados puedan proveer derechos sociales y que el legislador al mismo tiempo tenga la flexibilidad para poder determinar de qué manera esta prohibición mixta se va a materializar en Chile.

Yo solamente le doy un ejemplo a usted: durante los últimos 15 años o 18 años hemos estado discutiendo de manera a veces interrumpida diversas reformas que dicen relación con las cosas que le interesan a los chilenos. Pensiones, salud o educación. Pero, sin embargo, cuando el constituyente, tal como lo que pasó en la Constitución de 1980 y como está sucediendo ahora, elige solamente un solo modelo dentro de la provisión mixta, nuevamente podría traernos problemas desde el punto de vista de poder tomar decisiones por parte de un órgano democrático que permita en definitiva arribar a reformas que beneficien a todos los chilenos. Y creo que, lamentablemente, como se ha dicho, las palabras pueden cambiar, pero el problema político que tenemos subsiste.

En este sentido, ¿qué tan complejo es? Porque visto desde afuera uno dice 'no hubo enmiendas conjuntas', que quizás puede haber sido una señal de que efectivamente todavía queda este camino para las votaciones... ¿Cree usted que, más allá de eso, todavía hay un camino que puede dar algunos cambios?

Todos los caminos que sean necesarios. Las enmiendas tienen que ser aprobadas por la Comisión Experta a partir del día de mañana, después esto va al Consejo, probablemente puede existir en una instancia una comisión mixta, pero el problema es que el tiempo se acaba, por un lado. Y por otro lado, déjeme decirle que esta crítica que le escuché a otros comisionados de presentar enmiendas por separado dice relación con una realidad política. La realidad política que a nosotros se nos manifestó durante las negociaciones de la Comisión Experta es que no podía haber acuerdo político; podía haber un entendimiento en temas que eran sumamente agotados, temas concretos, pero que no podía existir ese acuerdo político amplio que al menos desde la centroizquierda y la izquierda hemos estado bregando desde marzo de este año y que lo habíamos logrado en el mes de junio a partir del primer acuerdo de la Comisión Experta. Eso es -creo yo- uno de los grandes asuntos que quedan pendientes.

Yo soy una persona que soy bastante persistente en mis intenciones y vamos a tratar de convencer de que este texto vuelva a un cierto equilibrio, entendiendo que existe la mayoría, que es la mayoría del Partido Republicano, pero cuando se utilizan las mayorías de una manera irresponsable, que fue lo que también sucedió en el proceso anterior, también trae desequilibrios que finalmente puede llevarnos a un fracaso de este nuevo proceso constitucional. Entonces yo más bien llamaría la responsabilidad política a los diversos actores para que tomen en consideración las lecciones que nos da la historia, las lecciones que nos dio el 4 de septiembre del 2022, los errores políticos que se cometieron durante la Convención Constitucional y que no se repitan como al parecer hasta ahora estaría sucediendo en el Consejo Constitucional.