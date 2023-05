Anteproyecto listo: La Comisión Experta despachó el borrador constitucional

El segundo proceso constituyente chileno cerró este martes su primera etapa, luego de que el pleno de la Comisión Experta que redacta el anteproyecto de la nueva Carta Fundamental finalizara esta noche la última ronda de votaciones antes de la presentación oficial de la propuesta al Consejo Constitucional, que se instalará el próximo miércoles 7 de junio.

Los 24 expertos, de los cuales 12 fueron escogidos por la Cámara de Diputados y 12 por el Senado y entre los que hay varias figuras veteranas de la política, cerraron el debate en el edificio del antiguo Congreso de Santiago con aplausos, abrazos y la interpretación del Himno Nacional.

El órgano, que se instaló el 6 de marzo, tenía tres meses para la elaboración de un borrador que sirva de base a los consejeros constitucionales que fueron elegidos el 7 de mayo en las urnas.

Al término de la votación las y los comisionados cantaron el himno nacional @Cooperativa pic.twitter.com/SSR2AzsMUT — Camila López González (@g_pelusa) May 30, 2023

La estructura del anteproyecto de la Comisión de Expertos está compuesta por 14 capítulos y un decimoquinto de disposiciones transitorias:

Fundamentos del orden constitucional Derechos y libertades fundamentales, garantías y deberes constitucionales Representación política y participación Congreso Nacional Gobierno y Administración del Estado Gobierno y Administración Regional y Local Poder Judicial Corte Constitucional Ministerio Público Justicia electoral y servicio electoral Contraloría General de la República Banco Central Protección del Medio Ambiente, Sostenibilidad y Desarrollo Procedimientos de cambio constitucional Disposiciones transitorias

Los expertos trabajaron con un marco de 12 principios o bases institucionales que habían acordado los partidos para impedir una propuesta refundacional.

Así, el borrador entregado por la Comisión de Expertos fija que Chile es "un Estado social democrático de derecho", reconoce a los pueblos indígenas "como parte de la nación chilena, que es una e indivisible", y consagra el sistema bicameral.

A partir del 7 de junio, los miembros del Consejo Constitucional tendrán cinco meses para revisar y enmendar la propuesta de nueva Carta Magna, que finalmente se someterá a un plebiscito con voto obligatorio el 17 de diciembre para su entrada en vigor.

La doctora en Derecho de la Universidad de Chile Verónica Undurraga, propuesta por el oficialista Partido por la Democracia (PPD), ha ejercido como presidenta de la Comisión Experta, mientras que Sebastián Soto, abogado de la Universidad Católica y designado por el opositor Evópoli, es su vicepresidente.

"Los 24 comisionados tenemos diferencias de opinión que defendimos con convicción e incluso con pasión. Esas diferencias reflejan el pluralismo presente en la sociedad chilena", expresó Undurraga al cierre de la jornada.

A la vez, destacó que "nos unió siempre un propósito común: redactar el mejor texto posible, pensando en el Chile del futuro. Una Constitución que no es la soñada para ninguno de nosotros, pero sí bajo la que todos sintamos que podemos convivir, y que sentimos como propia".

"UN AVANCE RESPECTO DE LA CONSTITUCIÓN DEL 80"

"Es una buena noticia que se haya logrado un acuerdo (...) Una Constitución que fue aprobada por una diversidad ideológica tan grande como la que está en la Comisión Experta, que representa a todos los partidos del Congreso, refleja los mínimos comunes y creo que es un avance respecto de la Constitución del 80", dijo a Cooperativa la politóloga Claudia Heiss, encargada de audiencias públicas de la Secretaría de Participación Ciudadana del nuevo proceso constituyente.

La también profesora de la U. de Chile destacó que cuando asuma el Consejo "nosotros vamos a abrir los cuatro mecanismos de participación ciudadana, para que toda la gente pueda postular (...) que van a estar abiertos entre el 7 de junio y el 7 de julio, y después de este proceso, vamos a resumir todo lo que allí se dijo en un informe, para que se sepa cuánta gente participó y cuáles fueron las opiniones sobre el anteproyecto".

LAS ÚLTIMAS VOTACIONES

La jornada final de votaciones de la Comisión Experta comenzó con la aprobación de la creación de una Fiscalía de Alta Complejidad, otra de Asuntos Internos y un Consejo Consultivo que asesore al fiscal nacional, propuestas enmarcadas en el Capítulo IX del anteproyecto, relativo al Ministerio Público.

Posteriormente, la instancia visó siete enmiendas de unidad de propósito, cinco artículos permanentes y tres disposiciones transitorias del Capítulo XI, referido a la Contraloría General de la República, que mantendrá las funciones contempladas en el actual ordenamiento jurídico respecto de dicho órgano, sumando el fortalecimiento de su autonomía en cada una de las regiones del país.

Durante la sesión, sin embargo, fue rechazada la norma que buscaba la creación de un Consejo Técnico Asesor, que estaría presidido por el contralor general de la República y compuesto por cuatro integrantes. Se trata de una de las pocas enmiendas que no contó con apoyo en el Pleno.

"No se advierten razones -al menos no las he visto de forma explícita- para que acá, y sólo acá, nos apartemos de un principio que ha inundado el trabajo de esta comisión, a saber: que lo que no está roto no requiere ser reparado. La enmienda que sugiere la instalación de un Consejo Técnico Asesor sólo perturbará y obstaculizará el ejercicio de las atribuciones por parte del contralor y nos entregará lamentablemente, a fin de cuentas, una Contraloría más disminuida", explicó el comisionado Domingo Lobera (Revolución Democrática).

Más tarde, el pleno aprobó normas para reforzar la labor que desarrolla el Servicio Electoral (Servel) y el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), insertos en el Capítulo X sobre Justicia Electoral y Servicio Electoral.

Por último, los integrantes de la Comisión Experta aprobaron las normas constitucionales referidas al Capítulo XII, Banco Central, en el cual se otorga rango constitucional a sus funciones; Capítulo XIII, Protección del Medio Ambiente, Sostenibilidad y Desarrollo; y Capítulo XIV, Procedimientos de cambio constitucional.