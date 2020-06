En una votación de ribetes históricos, la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile concluyó este miércoles la tramitación de la reforma constitucional que limita -con efecto retroactivo- la reelección de parlamentarios, alcaldes y concejales.

Contra lo que se preveía, la norma obtuvo en la Sala de la Cámara Baja un apoyo suficiente para su despacho, sin necesidad de pasar a comisión mixta.

No habrá comisión mixta!



Fue despachada la reforma constitucional sobre límite a la reelección. Se aplica desde ahora.@Cooperativa — Jorge Espinoza Cuellar (@espinozacuellar) June 3, 2020

Hubo 136 votos a favor, nueve en contra y siete abstenciones, del modo que se detalla a continuación:

A FAVOR

Alarcón Rojas, Florcita (PH) González Gatica, Félix (PEV) Ossandón Irarrázabal, Ximena (RN) Alessandri Vergara, Jorge (UDI) González Torres, Rodrigo (PPD) Pardo Sáinz, Luis (RN) Álvarez Ramírez, Sebastián (Evopolis) Gutiérrez Gálvez, Hugo (PC) Parra Sauterel, Andrea (PPD) Álvarez Vera, Jenny (PS) Hernández Hernández, Javier (UDI) Paulsen Kehr, Diego (RN) Amar Mancilla, Sandra (UDI) Hernando Pérez, Marcela (PR) Pérez Lahsen, Leopoldo (RN) Ascencio Mansilla, Gabriel (DC) Hertz Cádiz, Carmen (PC) Pérez Olea, Joanna (DC) Auth Stewart, Pepe (Ind) Hirsch Goldschmidt, Tomás (PH) Pérez Salinas, Catalina (RD) Baltolu Rasera, Nino (UDI) Hoffmann Opazo, María José (UDI) Prieto Lorca, Pablo (Ind) Barrera Moreno, Boris (PC) Ibáñez Cotroneo, Diego (CS) Rentería Moller, Rolando (UDI) Barros Montero, Ramón (UDI) Ilabaca Cerda, Marcos (PS) Rey Martínez, Hugo (RN) Bellolio Avaria, Jaime (UDI) Jackson Drago, Giorgio (RD) Rocafull López, Luis (PS) Berger Fett, Bernardo (RN) Jarpa Wevar, Carlos Abel (Ind) Rojas Valderrama, Camila (CS) Bernales Maldonado, Alejandro (PL) Jiles Moreno, Pamela (PH) Romero Sáez, Leonidas (RN) Bobadilla Muñoz, Sergio (UDI) Jiménez Fuentes, Tucapel (PPD) Rosas Barrientos, Patricio (Ind) Boric Font, Gabriel (CS) Jürgensen Rundshagen, Harry (RN) Saavedra Chandía, Gastón (PS) Brito Hasbún, Jorge (RD) Kast Sommerhoff, Pablo (Evopoli) Sabag Villalobos, Jorge (DC) Calisto Águila, Miguel Ángel (DC) Keitel Bianchi, Sebastián (Evopoli) Saffirio Espinoza, René (Ind) Cariola Oliva, Karol (PC) Kort Garriga, Issa (UDI) Saldívar Auger, Raúl (PS) Carter Fernández, Álvaro (UDI) Kuschel Silva, Carlos (RN) Sanhueza Dueñas, Gustavo (UDI) Carvajal Ambiado, Loreto (PPD) Labra Sepúlveda, Amaro (PC) Santana Castillo, Juan (PS) Castillo Muñoz, Natalia (RD) Lavín León, Joaquín (UDI) Santana Tirachini, Alejandro (RN) Castro Bascuñán, José Miguel (RN) Leiva Carvajal, Raúl (PS) Santibáñez Novoa, Marisela (PC) Castro González, Juan Luis (PS) Leuquén Uribe, Aracely (RN) Sauerbaum Muñoz, Frank (RN) Celis Araya, Ricardo (PPD) Longton Herrera, Andrés (RN) Schalper Sepúlveda, Diego (RN) Celis Montt, Andrés (RN) Lorenzini Basso, Pablo (Ind) Schilling Rodríguez, Marcelo (PS) Cicardini Milla, Daniella (PS) Luck Urban, Karin (RN) Sepúlveda Orbenes, Alejandra (FRVS) Cid Versalovic, Sofía (RN) Macaya Danús, Javier (UDI) Soto Mardones, Raúl (PS) Coloma Álamos, Juan Antonio (UDI) Marzán Pinto, Carolina (PPD) Teillier Del Valle, Guillermo (PC) Crispi Serrano, Miguel (RD) Matta Aragay, Manuel (DC) Tohá González, Jaime (PS) Cruz-Coke Carvallo, Luciano (Evopoli) Melero Abaroa, Patricio (UDI) Torrealba Alvarado, Sebastián (RN) Del Real Mihovilovic, Catalina (RN) Mellado Pino, Cosme (PR) Torres Jeldes, Víctor (DC) Desbordes Jiménez, Mario (RN) Mellado Suazo, Miguel (RN) Trisotti Martínez, Renzo (UDI) Díaz Díaz, Marcelo (Ind) Meza Moncada, Fernando (Ind) Troncoso Hellman, Virginia (UDI) Durán Espinoza, Jorge (RN) Mirosevic Verdugo, Vlado (PL) Undurraga Gazitúa, Francisco (Evopoli) Durán Salinas, Eduardo (RN) Mix Jiménez, Claudia (CS) Urrutia Soto, Osvaldo (UDI) Eguiguren Correa, Francisco (RN) Molina Magofke, Andrés (Evopoli) Urruticoechea Ríos, Cristóbal (RN) Espinoza Sandoval, Fidel (PS) Monsalve Benavides, Manuel (PS) Vallejo Dowling, Camila (PC) Fernández Allende, Maya (PS) Mulet Martínez, Jaime (FRVS) Van Rysselberghe Herrera, Enrique (UDI) Flores García, Iván (DC) Naranjo Ortiz, Jaime (PS) Velásquez Núñez, Esteban (FRVS) Flores Oporto, Camila (RN) Norambuena Farías, Iván (UDI) Verdessi Belemmi, Daniel (DC) Fuenzalida Figueroa, Gonzalo (RN) Núñez Arancibia, Daniel (PC) Vidal Rojas, Pablo (RD) Gahona Salazar, Sergio (UDI) Núñez Urrutia, Paulina (RN) Von Mühlenbrock Zamora, Gastón (UDI) Galleguillos Castillo, Ramón (RN) Nuyado Ancapichún, Emilia (PS) Walker Prieto, Matías (DC) García García, René Manuel (RN) Orsini Pascal, Maite (RD) Winter Etcheberry, Gonzalo (CS) Garín González, Renato (Ind) Ortiz Novoa, José Miguel (DC) Yeomans Araya, Gael (CS) Girardi Lavín, Cristina (PPD)

Votaron contra la eliminación del senado a la norma para que éste fuera el periodo 1:



Alinco, Alvarez-Salamanca, Bianchi, JFuenzalida, Alexis Sepulveda, PVelasquez, Venegas, Rathgeb, Muñoz.



Se abstuvieron: Morales, Olivera, José Pérez, Ramirez, Silber, L.Soto, I.Urrutia. — Jorge Espinoza Cuellar (@espinozacuellar) June 3, 2020

EN CONTRA

Alinco Bustos, René (Ind) Fuenzalida Cobo, Juan (UDI) Sepúlveda Soto, Alexis (PR) Alvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo (UDI) Muñoz González, Francesca (RN) Velásquez Seguel, Pedro (Ind) Bianchi Retamales, Karim (Ind) Rathgeb Schifferli, Jorge (RN) Venegas Cárdenas, Mario (DC)

ABSTENCIONES

Morales Muñoz, Celso (UDI) Ramírez Diez, Guillermo (UDI) Soto Ferrada, Leonardo (PS) Olivera De La Fuente, Erika (Ind) Silber Romo, Gabriel (DC) Urrutia Bonilla, Ignacio (Republicano) Pérez Arriagada, José (PR)

De acuerdo a la interpretación in actum de esta legislación -algo que no le quedó claro a todos los senadores- en la próxima elección, además de muchos diputados, no podrán postular a un nuevo período en la Cámara: