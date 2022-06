Así será el acto de cierre de la Convención Constitucional, el lunes 4 de julio

La mesa de la Convención Constitucional definió este miércoles el programa que tendrá el acto de entrega oficial de la propuesta de nueva Carta Fundamental al país, fijado para el lunes 4 de julio: iniciará con una última sesión y terminará con una interpretación musical del pianista Valentín Trujillo.

Según informaron, esta ceremonia partirá a las 10:00 horas con la llegada al ex Congreso Nacional del Presidente Gabriel Boric y los líderes del órgano constituyente: la presidenta María Elisa Quinteros y el vicepresidente Gaspar Domínguez, quienes reanudarán la sesión final del Pleno suspendida este martes.

En ese momento la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile interpretará el himno de Chile, para posteriormente dar paso a los discursos finales de Quinteros y Domínguez.

Esta parte de la ceremonia concluirá con el secretario de la Convención Constitucional, John Smok, certificando que no quedan sesiones pendientes y entregando tres ejemplares del texto constitucional. Uno será para el Mandatario y los otros para la presidenta y vicepresidente de la instancia redactora, quienes deberán firmar el escrito final.

Boric, en tanto, será el encargado de firmar, junto a la ministra del Interior, Izkia Siches, y el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Giorgio Jackson, el decretó con el que se convoca a Plebiscito para el próximo 4 de septiembre.

Finalmente, desde la Convención dieron cuenta que la ceremonia terminará con una interpretación musical del destacado pianista nacional Valentín Trujillo.

POLÉMICA POR INVITADOS A LA CEREMONIA: FABIOLA CAMPILLAI, GUSTAVO GATICA Y VÍCTOR CHANFREAU, ENTRE ELLOS

Una de las polémicas que ha marcado la previa de esta ceremonia ha sido el tema de las invitaciones. Mientras que las dudas para invitar a ex Presidentes -que generó que al final ninguno decidiera asistir- sigue siendo cuestionado al interior del órgano constituyente, ahora se sumó la molestía por la lista de invitados de los convencionales.

Los integrantes de la Convención tienen derecho a dos invitaciones cada uno, las que han sido ocupadas para dar lugar en la ceremonia a diversas autoridades y figuras sociales. Se destacan entre ellos la senadora Fabiola Campillai y Gustavo Gatica, ambos víctimas del actuar de Carabineros durante el estallido social, además de Victor Chanfreau, ex vocero de la ACES.

Sobre este tema, la presidenta Quinteros detalló que "los convencionales tenemos dos invitaciones que podemos utilizar como estimemos y el convencional Eric Chinga invitó a la senadora Fabiola Campillai, entiendo que son del mismo pueblo. Esa invitación es para la carpa exterior, y también creo que fue Manuel Woldarsky quien invitó a Gustavo Gatica en las mismas condiciones".

"Ellos (los invitados) estarán en el espacio reservado en la carpa, en el patio", explicó la líder del órgano constituyente.

En cuanto a Chanfreau, la propuesta para su asistencia fue de la independiente Alejandra Pérez (ex Lista del Pueblo): "Víctor es mi amigo y me encantaría que estuvieras al lado mío", afirmó la convencional, quien acusó que "de todos lados nos van a atacar con el invitado que venga. O sea, yo podría traer a cualquiera y me van a atacar".

CRÍTICAS A CONVENCIONAL ALEJANDRA PÉREZ Y LLAMADO A NO "HACER SHOW" EN LA CEREMONIA DE CIERRE

Además de la invitación, Pérez abordó las críticas que ha recibido en las últimas horas tras su intervención al final de la sesión de este martes, cuando gritó "El pueblo unido avanza sin partidos".

"Siempre he creído que el pueblo unido avanza sin partidos. Este proceso no se generó por la Constitución que venía, sino que con la gente en la calle. Yo creo que somos personas que tenemos el derecho a decir en este espacio en el que vinimos a discutir normas tremendamente importantes para el país, la manera en la que queramos manifestarnos o decir las cosas ya es problema de cada convencional", puntualizó en su defensa la constituyente ex Lista del Pueblo.

Esta situación ha generado preocupación entre sus pares, quienes han hecho un llamado al buen comportamiento en la ceremonia final y así evitar que el protagonismo no se lo lleve el texto constitucional, sino que alguna expresión de un grupo en específico.

"Absolutamente innecesario (lo de Alejandra Pérez), creo que es no entender el proceso en el que estamos. Evidentemente que hay un problema y una crítica también a los partidos políticos, pero si alguien pretende que esto lo va a ganar desplazando a los partidos políticos, creo que realmente no está entendiendo nada", afirmó el convencional del colectivo socialista César Valenzuela.

Ante esto, indicó que espera que "se comporten todos y todas y que nadie se quiera 'pegar el show', creo que no es el espacio ni el momento. No estamos en condiciones de tratar de sacar ventaja o de querer hacer símbolos innecesarios".

DUDA SOBRE PRESENCIA DE CONVENCIONALES DE DERECHA

El convencional Martín Arrau (UDI) planteó que "la sesión de ayer fue suspendida y continúa el día lunes, según dijo la presidenta y lo que corresponde es dar término a ese pleno. No he faltado a ningún pleno y no va a ser la primera vez que falte a un pleno de la Convención".

"Cada uno toma sus propias decisiones, me imagino que a la mayoría le va a pasar lo mismo, porque lo que se creía antes era que lo del lunes iba a ser un acto independiente del trabajo de la Convención, pero la mesa directiva optó por que fuera la continuación de un pleno y por tanto es un cambio bastante importante respecto a lo que se veía venir", recalcó.