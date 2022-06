Avanzan al Pleno el quórum de 4/7 para reformas constitucionales y el fin del Senado en 2026

La Comisión de Normas Transitorias está votando este miércoles su segundo informe, que contiene cerca de 60 artículos renovados o reformulados.

Con 28 votos a favor, ocho en contra y ninguna abstención, la instancia aprobó y despachó al Pleno la iniciativa que exige al actual Congreso una regla general de 4/7 (57,1%) para reformar la nueva Constitución, si el texto se aprueba en el plebiscito del 4 de septiembre, además de un requisito extra si se trata de cambios sustanciales en seis temas específicos: las denominadas materias protegidas.

"Los proyectos de reforma constitucional aprobados por el Congreso Nacional que alteren sustancialmente las materias (...) de esta Constitución o los capítulos de Naturaleza y Medio Ambiente y de Disposiciones Transitorias, deberán ser sometidos al referéndum ratificatorio (...)", dice el artículo, nacido de un consenso entre todos los colectivos de izquierda.

El texto especifica, además, que si el proyecto de reforma es aprobado por 2/3 (66,6%) de los integrantes de ambas cámaras, no será sometido a dicho plebiscito.

Comisión de normas transitorias aprobó y enviará al pleno la propuesta de un quorum de 4/7 para que el actual Congreso pueda hacer reformas a la futura Constitución, dejando materias protegidas como el capítulo de Naturaleza y Medioambiente en que además se requerirá plebiscito. — Jorge Espinoza Cuellar (@espinozacuellar) June 8, 2022

Además de la derecha, hubo dos votos en contra del Colectivo del Apruebo: Fuad Chahín (DC) y Eduardo Castillo (PPD). Este último explicó que respecto del quórum de 4/7 "estamos de acuerdo, pero (el texto) agrega entre las materias sustantivas o importantes Naturaleza y Medio Ambiente y Disposiciones Transitorias, y eso no está en la norma permanente. Me parece adecuado hacer coincidir la norma transitoria con la norma permanente, pero no agregar materias adicionales".

FIN DEL SENADO EN 2026

Asimismo, la comisión visó con 26 votos a favor, uno en contra y cuatro abstenciones la indicación que fija el fin del Senado en el año 2026, para dar paso a la Cámara de las Regiones.

"La legislatura ordinaria iniciada el 11 de marzo de 2022, terminará el 11 de marzo de 2026. Las y los actuales integrantes del Senado terminarán sus mandatos el 11 de marzo de 2026 y podrán postular a las elecciones para el Congreso de Diputadas y Diputados y Cámara de las regiones que se realizará en noviembre de 2025, donde serán elegidas las Diputadas y Diputados y Representantes regionales que ejercerán sus funciones desde el 11 de marzo de 2026. De ser electos en los comicios celebrados en 2025 para ejercer como representantes regionales en la Cámara de las Regiones, se reputará dicha legislatura como su primer periodo en el cargo. Los representantes regionales que integran la Cámara de las Regiones serán electos, por esta única vez, para ejercer sus cargos por el término de 3 años", dice el texto.

Aprobado en comisión de normas transitorias el artículo que pone fin al periodo de las y los senadores el 11 de marzo de 2026. Tuvo 26 votos a favor, 1 en contra (Chahín) y 4 abstenciones (Catillo, Monckeberg, Naverrete y Toloza).



Pasa al pleno para su votación final. — Jorge Espinoza Cuellar (@espinozacuellar) June 8, 2022

FF.AA. Y POLICÍAS

Entre las normas transitorias aprobadas también hay un par que apuntan a que mientras no se dicten las leyes que adecúen las funciones de las Fuerzas Armadas, por un lado, y las policías, por otro, se mantendrán vigentes los preceptos legales que fijan las competencias estatales de control marítimo y de aeronavegación, propuesta que generó algunas dudas y suspicacias entre algunos constituyentes.

"Hoy día tenemos instituciones militares que cumplen determinadas funciones policiales bajo el nombre 'policiales', como la Policía Marítima y la Política Militar. Desde esa perspectiva, nos parecía importante que esta norma transitoria se hiciera cargo de ese elemento, toda vez que, de aprobarse el texto que aparece en el borrador de nueva Constitución, podría entenderse que estas funciones ya no podrían ser desarrolladas por estas instituciones", dijo el convencional César Valenzuela (PS).

"Quedó ratificado en el Pleno que las FF.AA. van a jugar un rol de custodia externo y se decidió por el Pleno -yo no voté a favor eso- que no tienen ningún rol interno, entonces, ¿lo que buscan es que sigan ejerciendo ese rol? ¿Están arrepentidos de la norma del Pleno?", reflexionó el constituyente Cristián Monckeberg (RN).

GUÍA PRÁCTICA PARA ENTENDER EL BORRADOR DE NUEVA CONSTITUCIÓN

En paralelo al trabajo de la comisión, la mesa directiva de la Convención Constitucional presentó esta mañana una guía digital que aclara de forma más sencilla el borrador de la propuesta de nueva Constitución.

"Guía práctica del borrador de nueva Constitución" se llama el resumen de 52 páginas se repasa 10 ejes claves del texto, se definen conceptos relevantes y cómo afectarían a la ciudadanía, en caso de que la propuesta sea ratificada en el plebiscito del 4 de septiembre.