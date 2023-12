Bachelet tras votar en el plebiscito: "Prefiero algo malo que algo pésimo"

"Siempre prefiero algo malo que algo pésimo", aseguró la expresidenta Michelle Bachelet tras votar este domingo en el plebiscito constitucional, un proceso que criticó con mucha fuerza durante la campaña.

Tras votar en La Reina, la exmandataria realizó un breve punto de prensa en el que abordó los cuestionamientos que ha recibido en las últimas semanas por su apoyo a la opción En Contra, señalando que le "llamaban la atención" y acusando cierto machismo.

"Cuando todos los expresidentes hombres han dado su opinión, nadie criticó. A la única que criticaron es a mí. ¿Habrá machismo de por medio? (...) Yo no miento, yo no estoy buscando nada", afirmó Bachelet, que descartó también haber sido utilizada durante la campaña: "No soy una recién nacida, tengo mis opiniones claritas y siempre las he tenido", puntualizó.

En cuanto al resultado de esta tarde, la exalta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló que prefiere "algo malo que algo pésimo" y que espera que "los chilenos entiendan que necesitamos algo que sea una casa común y no algo que nos divida".

Finalmente, descartó que este sea un plebiscito al Gobierno: "Estamos hablando de una nueva Constitución, son cosas distintas", cerró.

"FUE UTILIZADA O SE PRESTÓ PARA DECIR ALGO QUE NO ERA CIERTO"

La alcaldesa Evelyn Matthei (UDI) respondió a Bachelet y dijo que "claramente ella no está en edad de ser utilizada, pero aquí hay dos posibles opciones: una, es que ella nunca leyó el texto constitucional y alguien la llevó a cometer un error o, habiendo ella leído, estuvo dispuesta a decir cosas que no eran ciertas".

"Porque dijo de frentón muchas cosas que son claramente falsas, como, por ejemplo, que no había una propuesta de igualdad salarial, cuando está textual en el texto de la nueva propuesta", agregó la jefa municipal de Providencia.

"Así que, estamos de acuerdo en que no tiene edad para ser utilizada, pero fue utilizada, o ella se prestó voluntariamente para decir algo que no era cierto", concluyó Matthei.