La ex Presidenta Michelle Bachelet aseguró que espera que la nueva Constitución sea aprobada en el plebiscito de salida de septiembre próximo.

En conversación con Bloomberg, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas aseveró que "espero que se apruebe. Creo que debería aprobarse".

La ex Mandataria añadió que en el texto "hay muchos temas importantes para solucionar algunas de las dificultades y desafíos del país".

"Es ofrecer un nuevo contrato social basado en plurinacionalidad (...) Pienso que uno de los desafíos es comunicar mejor a la ciudadanía para que puedan entender de que se trata", añadió.

