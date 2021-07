Baradit se disculpó por "exabrupto" hacia constituyente RN que fue amedrentado

Uno de los temas que marcaron el debate en la sesión de este miércoles de la Convención Constitucional fueron los dichos de Jorge Baradit (independiente en cupo PS) en respuesta al relato de su par de RN Luciano Silva, que denunció amedrentamientos en su domicilio.

Este martes, el escritor consideró conveniente que representantes de derecha "sufran un poquito lo que los chilenos hemos sufrido desde el estallido social", lo que provocó que hasta su propio sector tomara distancia de él.

Por ello, Baradit reculó esta mañana: "Las palabras que emití ayer frente a la prensa no me representan. Yo soy y fui víctima de violencia del Estado, de violencia política, y no se la deseo a nadie. Fue un exabrupto".

"Hablé con Luciano Silva, le ofrecí disculpas, él las aceptó, y se las ofrezco también a la mesa por los problemas que le pude haber ocasionado, y al menos yo -y espero que Luciano también- doy por cerrada esta situación", apuntó.

"Qué bueno que haya pedido disculpas", comentó el vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, estimando que "habla bien de la idea de que no es posible justificar nunca la violencia como método de expresión política, ni menos alegrarse o que le produzca satisfacción a una persona el hecho de que golpeen y violenten a otro".

"Ese tipo de expresiones no pueden ser parte de una Convención, no pueden ser parte de la democracia", enfatizó el ministro, quien a pesar de valorar la aclaración de Baradit, sostuvo que "es importante que no solamente lo diga en palabras, sino que también en acciones".

BARRAZA (PC) PIDE PRIORIZAR A "FUERZAS DEL APRUEBO" AL CONSTITUIR LA MESA

Por otro lado, aún está pendiente la definición respecto de quiénes integrarán el resto de las vicepresidencias o vocerías de la mesa, y ya existen conversaciones para que la derecha no quede fuera, con el fin de que todos los sectores estén representados en la testera.

Uno de los que está en contra de aquello es Marcos Barraza (PC), planteando que "lo más importante es que todas las fuerzas que están por el Apruebo y por la transformación de la Constitución queden incorporadas en la mesa. Me parece que esa es la prioridad, y no otra".

Esta mañana el foco estuvo en las distintas propuestas para constituir las primeras tres comisiones que serán votadas esta tarde: Ética, Reglamento y Presupuesto. La sesión se retomará a las 15:30 horas para que se ratifiquen los primeros nombres.