Barraza replica Squella y su defensa por los dos tercios: "Quiere una democracia restrictiva"

El constituyente del Distrito 13 Marcos Barraza (PC) respondió a los dichos de su par en la Convención, Agustín Squella, quien aseguró en Cooperativa que el órgano constitucional "se acaba" si es que sus integrantes definen modificar el quórum de dos tercios para la toma de decisiones".

"Creo que él básicamente es un ejemplo de quien vive con nostalgia la democracia de los acuerdos, no se siente cómodo cuando hay soberanía popular, más bien quiere una democracia restrictiva, quiere tutelaje y, por lo mismo, no escatima en argumentos catastrofistas para efectos de la Convención Constituyente", señaló Barraza.

Y agregó que "creo que él está lejos de poder sucumbir, a acabarse producto de una deliberación que es soberana al interior de la Convención Constituyente. Yo lo invitaría a él a que creyera más en la democracia".

Este lunes Squella, constituyente por el Distrito 7 (Independiente-Partido Liberal) dijo que "no sé cómo diablos estamos todavía discutiendo los dos tercios (...) de una vez por todas los convencionales deberíamos admitir un hecho objetivo, que por lo demás conocíamos cuando competimos para ser constituyentes" y que "ese quórum hay que respetarlo, nos guste o no. A mí nunca -y tengo que confesarlo y lo dije en mi campaña- nunca me gustó el quórum de dos tercios, lo encontraba y lo encuentro alto, sin embargo estoy por respetarlo".

LA DERECHA DEFIENDE NECESIDAD DE QUÓRUM ALTO

Desde la derecha, el convencional constituyente Cristián Monckeberg (RN), del Distrito 10, opinó que "no sacamos nada con aprobar una Constitución rasguñando ciertos quórum, con un 50+1... y luego pasado un par de años ya se quiera cambiar de nuevo".

"Por eso nosotros queremos reafirmar que hay ciertas normas que se tienen que aprobar por un quórum más alto, lo más seguro es que sea una discusión intensa. ¿Qué nos interesa a nosotros? que la Constitución resulte, que la Convención llegue a buen puerto", agregó.

LA PARADOJA DE LOS DOS TERCIOS PARA APROBAR LOS DOS TERCIOS

Todo ad portas de que mañana martes inicie en el pleno la votación de los reglamentos sobre los que se debe pronunciar: el reglamento general, el de Ética, de Participación y Consulta Indígena, de Derechos Humanos y de Participación Popular y Equidad Territorial.

El bloque Vamos por Chile presentó una solicitud para que 33 artículos de las propuestas de reglamentos sean calificadas de dos tercios para su aprobación, de acuerdo con el procedimiento para ello que acordó la Convención la semana pasada.

Entre éstos se encuentra el artículo 94 de la propuesta de reglamento general, que justamente habla sobre la aprobación de normas constitucionales. Tal como establece la Constitución actual, ese punto fija los dos tercios como quórum para visar los contenidos de la Carta Fundamental que elabore este órgano.

Allí surge una paradoja: para ratificar que ese artículo reglamentario requiere dos tercios, su caificación debe ser visada en el pleno por una mayoría absoluta (50% +1); y si así ocurre, cuando se vote en particular ya para integrarlo como parte del reglamento, quienes quieran hacerlo caer necesitarán un tercio de los sufragios más uno.

Dicho en términos simples, mañana martes, por mayoría absoluta (50% + 1), el pleno determinará qué artículos de los reglamentos serán aprobados por 2/3 y cuáles no.



Los artículos clave son el 94 y 95 del reglamento general. — Jorge Espinoza Cuellar (@espinozacuellar) September 13, 2021

Por un asunto de estrategia de votación, a quienes quieren echar abajo la norma de los 2/3 les conviene que el artículo 94 del reglamento sea calificado de 2/3, pues así necesitarían sólo 1/3 + 1 de los votos. — Jorge Espinoza Cuellar (@espinozacuellar) September 13, 2021

"Lo que sería más increíble es que si se aprueba que el 94 se debe votar por dos tercios, y en la votación en particular quienes están en contra logran rechazarlo con un tercio, favoreciéndose de la regla de los dos tercios, sería bastante inexplicable", analizó el convencional DC Fuad Chahín.

En ese caso, "eso nos llevaría a que no exista una norma reglamentaria que regule la votación de normas constitucionales, y por cierto (para aquello) rige la Constitución Política (actual); y si alguien tiene una interpretación distinta, lo va a zanjar la Corte Suprema", sostuvo.

La constituyente Marcela Cubillos, de Vamos por Chile, argumentó que su sector planteó que ese artículo necesite quórum especial como un asunto de principios, respetando lo que establece el capítulo de la actual Constitución que habilitó este proceso constituyente.

"La Constitución es muy clara en definir que los reglamentos de votación se tienen que aprobar por dos tercios, por tanto es un mandato del constituyente y no se pueden aprobar de otra manera ni las normas constitucionales ni los reglamentos de votación. Puesto en esa lógica, ¿qué pasaría si hoy se aprobara por mayoría simple y las mayorías después cambian? (El tema) no es a gusto según lo que esté ocurriendo hoy, sino que la norma de la Constitución es obligatoria", expuso, la ex ministra de Educación.

El resto de los constituyentes tiene plazo hasta las 19:00 horas de este lunes para pedir la votación separada de cualquiera de esos 33 artículos, si consideran que no requieren quórum especial, y por mayoría absoluta se determinará cuáles normas son calificadas con dos tercios y cuáles no.