Barraza replica Squella y su defensa por los dos tercios: "Quiere una democracia restrictiva"

El constituyente del Distrito 13 Marcos Barraza (PC) respondió a los dichos de su par en la Convención, Agustín Squella, quien aseguró en Cooperativa que el órgano constitucional "se acaba" si es que sus integrantes definen modificar el quórum de dos tercios para la toma de decisiones".

"Creo que él básicamente es un ejemplo de quien vive con nostalgia la democracia de los acuerdos, no se siente cómodo cuando hay soberanía popular, más bien quiere una democracia restrictiva, quiere tutelaje y, por lo mismo, no escatima en argumentos catastrofistas para efectos de la Convención Constituyente", señaló Barraza.

Y agregó que "creo que él está lejos de poder sucumbir, a acabarse producto de una deliberación que es soberana al interior de la Convención Constituyente. Yo lo invitaría a él a que creyera más en la democracia".

Este lunes Squella, constituyente por el Distrito 7 (Independiente-Partido Liberal) dijo que "no sé cómo diablos estamos todavía discutiendo los dos tercios (...) de una vez por todas los convencionales deberíamos admitir un hecho objetivo, que por lo demás conocíamos cuando competimos para ser constituyentes" y que "ese quórum hay que respetarlo, nos guste o no. A mí nunca -y tengo que confesarlo y lo dije en mi campaña- nunca me gustó el quórum de dos tercios, lo encontraba y lo encuentro alto, sin embargo estoy por respetarlo".

Por su parte, Vamos por Chile presentó una solicitud para que 33 artículos de las propuestas de reglamentos sean calificadas de dos tercios para su aprobación.

El convencional constituyente Cristián Monckeberg (RN) del Distrito 10 aseguró que "no sacamos nada con aprobar una Constitución rasguñando ciertos quórum, con un 50+1... y luego pasado un par de años ya se quiera cambiar de nuevo. Por eso nosotros queremos reafirmar que hay ciertas normas que se tienen que aprobar por un quórum más alto, lo más seguro es que sea una discusión intensa. ¿Qué nos interesa a nosotros? que la Constitución resulte, que la Convención llegue a buen puerto".

El resto de los constituyentes tiene plazo hasta las 19:00 horas para pedir votación separada de estos 33 artículos y por mayoría absoluta se determinará qué normas son calificadas con dos tercios y cuáles no.