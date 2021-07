Bassa descartó exclusión de grupos políticos en la Convención: No hay argumentos para decir eso

El vicepresidente de la Convención Constitucional, Jaime Bassa, descartó este sábado que existan "condiciones especiales" para los constituyentes y que tampoco existen exclusiones para algunos grupos políticos al interior del organismo, como han acusado principalmente desde la derecha.

En entrevista con La Tercera, el abogado indicó que "la diversidad de esta constituyente y la amplitud de discursos han generado cierta incomodidad en sectores que habían estado acostumbrados a monopolizar estos espacios institucionales".

Ante esto, aseguró que en la Convención "no hay condiciones especiales para el uso de la palabra de nadie, no hay condiciones particulares para que alguien diga 'he sido excluido'", sino que las condiciones que se han generado en este espacio "han permitido la inclusión de aquellas voces que habían estado históricamente en condiciones de postergación".

"En un espacio como este hay tres grandes cuestiones que uno podría considerar: el uso de la palabra, el resultado de las votaciones y la participación en las orgánicas internas de un órgano colegiado como este", destacó Bassa al medio antes citado, asegurando que "no hay argumentos para decir que algún sector político esté siendo excluido en la constituyente".

En el uso de la palabra afirmó que "claramente no hay exclusión estructural"; en el caso de las votaciones, señaló que "en democracia la regla es siempre la decisión por mayoría", por lo que no se puede hablar de alguna exclusión; mientras que en los espacios de organización y trabajo interno se visualiza un "reflejo de ese carácter plurinacional, paritario, diversidad política, social y territorial" que no demuestra que algún partido haya sido excluido.

Además, puntualizó que "todas las fuerzas políticas y sociales que están representadas en la constituyente son minoritarias. Con diez, veinte o treinta, estamos todas obligadas a una forma de articulación, de apertura y tolerancia política distinta a la que habíamos visto en los últimos 30 años".

"En ese sentido, las diferencias que pueda haber dentro de la constituyente, relativas a las formas de representación o construcción de las distintas orgánicas, son diferencias legítimas. Vamos a estar en ciertas votaciones juntos y en otras no, esas diferencias son parte de la forma de construcción de la acción política de la constituyente", advirtió uno de los líderes del organismo.

Tensiones en la Convención

Por otra parte, sobre las tensiones que se han registrado dentro de la Convención en las primeras semanas de trabajo, Bassa aseguró que "la tónica no es la polémica, no es la diferencia, casi siempre, pequeña entre un constituyente y otro, la tónica del trabajo ha sido de normalización".

El vicepresidente de este proceso dio como ejemplo que "en la sesión del miércoles hubo un momento de tensión, que no duró más de diez minutos, en una sesión que empezó a las 9:30 y terminó a las 15.00 horas. Y eso no marcó la tónica de la jornada, sino que fue una excepción".

En la misma línea, el constituyente señaló al diario que "en esta asamblea no hay un ambiente de crispación, no es eso lo que hemos visto en estas tres semanas de trabajo. Lo que hemos visto es un funcionamiento normal, en un más del 90 por ciento del tiempo, que han estado marcadas por un par de polémicas bien puntuales".

"No hay un ambiente de crispación generalizado, eso no es verdad. Ha habido algunas polémicas, muy menores, a mi juicio, recogidas por redes sociales que están más cercanas al acoso que a la diferencia política, entonces, quizás deberíamos poner el acento ahí", acotó.

Finalmente, advirtió que si han visto "acoso en materia de uso del lenguaje", ya que existen casos en que constituyentes de pueblos originarios "han recibido comentarios ofensivos respecto del derecho a usar su lengua materna".