Bassa y propuesta para eliminar poderes del Estado: "No tiene posibilidad de avanzar"

El ex vicepresidente de la Convención Constitucional, Jaime Bassa, afirmó este miércoles que la propuesta de norma que busca disolver los tres poderes del Estado, que ha generado polémica en el órgano constituyente, "no tiene ninguna posibilidad de avanzar".

Esta iniciativa, que fue prenstada a la Comisión de Sistema Político por la convencional María Rivera (independiente), pretende que el poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo sean eliminados, y que en su lugar se cree una Asamblea Plurinacional de las y los Trabajadores y los Pueblos.

Sobre esto, Bassa, quien es integrante de esta comisión, señaló que "se trata de una propuesta que está absolutamente fuera de los márgenes culturales de nuestro país. Es parte de la discusión que si bien, como toda idea es legítima de ser planteada, no tiene, creo yo, ninguna posibilidad de avanzar".

"No solamente porque no tenga los apoyos o los votos suficientes dentro de la Convención Constitucional, sino porque creo que no representa el espíritu de redistribución del poder y desconcentración del poder que, de alguna manera, alienta a este proceso constituyente", detalló el convencional.

Cabe destacar que se trata de la iniciativa de una constituyente y no es algo propuesto por la Convención Constitucional, que en la votación de mañana se presume que la rechazará.

SQUELLA PROPUSO A LOS CONSTITUYENTES REALIZAR UNA JORNADA DE REFLEXIÓN

En esta jornada el constituyente Agustín Squella propuso al resto de los miembros de la Convención tener una jornada de reflexión, en la que puedan realizar una autoevaluación de estos meses en el cargo.

Según detalló el ex rector de la Universidad de Valparaíso, esta propuesta la envió a la primera Mesa Directiva del órgano constante, sin tener una respuesta positiva.

Ante esto, la ex presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, respondió a Squella y aseguró que él "tiene su visión del trabajo y su visión personal, porque lo que sigue en las comisiones es el cronograma y el reglamento. Cuando él dice 'propuse la primera mesa una jornada de autoevaluación', esa jornada de autoevaluación no tenía sustento en el reglamento".

Por otra parte, sobre el trabajo de la Convención, Loncon cuestionó que "una persona -que está de vacaciones- se va a permitir decir de que aquí están saliendo muchas cosas raras, pero aquí lo que se está planteando no son cosas raras, sino son los sentimientos, las propuestas políticas que la propia ciudadanía ha ido instalando a través de los convencionales".

"Nada de lo que se ha dicho acá ya es norma", detalló la convencional indigena.

Una de las autoridades que analizó en esta jornada el trabajo de los constituyentes fue el futuro ministro de la Secretaría General de la presidencia (Segpres), Giorgio Jackson, quien en diálogo con un medio uruguayo afirmó que "hay cosas que me parecen loquísimas y caricaturizables, de un lado y del otro, y hay cosas que parecen muy razonables".

"Algunos medios han puesto foco solo en las cosas extravagantes y polémicas, pero eso no significa que esas vayan a ser las que consigan dos tercios en el pleno, porque falta todavía para esa etapa", puntualizó el futuro secretario de estado en entrevista con La Diaria.