Bermúdez y enmiendas del Consejo Constitucional: Restringen el control administrativo y debilitan la democracia

El contralor Jorge Bermúdez criticó algunas indicaciones, presentadas por la oposición y el oficialismo en el Consejo Constitucional, que buscan modificar las atribuciones de la Contraloría General de la República.

Tras ser invitado a la instancia, Bermúdez planteó que "lo digo con este énfasis, porque entiendo que esto va a quedar en un acta y quiero que quede así para la historia. Estas enmiendas restringen el control administrativo, debilitan el control como pilar del estado de Derecho y por lo tanto debilitan la democracia".

"No se hubiese podido responder a los casos que estamos vivenciando si hubiésemos tenido estas enmiendas vigentes. A mí me parecen que estas enmiendas hay que mirarlas con mucho cuidado y si a mí me hicieran elegir como contralor general, y no estaría en este puesto si no fuera capaz de decirlo, me quedaría con el texto de la Comisión Experta y no aprobaría estas enmiendas, porque no van en la dirección correcta y no es lo que espera la sociedad chilena de un control administrativo", añadió.

En paralelo, este jueves se llevó a cabo la primera reunión de la mesa de coordinación para facilitar el debate de las más de mil enmiendas presentadas al texto, en la que participaron los seis jefes de bancada, cada uno con un acompañante.

Tras este encuentro, Alejandro Kohler (PS) dijo que "es la reafirmación del inicio de un espacio de conversación, y en ese sentido yo hice una valoración del encuentro, en el sentido de que rompe una especie de inercia que habíamos alcanzando y que nos llevaba a una polarización no aconsejable".

Luis Silva, del Partido Republicano, destacó que esta instancia servirá "para confirmar la voluntad mutua de buscar sus espacios de acuerdo, transparentar también los desacuerdos como una manera de cumplir la finalidad de esta mesa y poder coordinar desde una visión de conjunto los distintos temas de discusión y poder retroalimentarse con la discusión que tenga lugar en las comisiones".