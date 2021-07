Bochorno: Suspenden sesión de la Convención por falta de implementos tecnológicos

Con una hora y media de retraso, la segunda sesión de la Convención Constitucional fue suspendida sin siquiera haberse iniciado, ya que -acusan algunos constituyentes- las salas donde debían trabajar no contaban con el equipamiento necesario sanitario ni audiovisual para poder trabajar.

En primera instancia, la sesión estaba prevista para las 15:00 horas de este lunes, sin embargo, cerca de las 16:30 de la tarde varios constituyentes comenzaron a acusar deficiencias en las salas donde debían sesionar.

De acuerdo con varias voces al interior de la Convención, las salas no estaban habilitadas con los equipamientos audiovisuales, como cámaras, televisores y micrófonos, para poder intercomunicarse entre los constituyentes que se iban a situar en los diferentes lugares donde estarían emplazados, tanto en el Palacio Pereira como el ex Congreso de Santiago.

La citación quedó para este martes a las 10:00 horas, informó el constituyente Mauricio Daza (D28).

Se apunta al secretario ejecutivo de la de la unidad administrativa Convención Constitucional, Francisco Encina, por su presunta responsabilidad por no tener la infraestructura dispuesta para esta jornada.

Ante esto, un grupo de constituyentes del colectivo socialista acusaron "un sabotaje" por parte de la Segpres y solicitaron la renuncia del líder de la cartera Juan José Ossa y de Encina.

A Ossa le achacan un "notable abandono de deberes y repetida falta de dispoción hacia la Convención", acusó el constituyente Pedro Muñoz Leiva, del referido colectivo.

"Al concurrir descubrimos con sorpresa e indignación que los cuatro salones no estaban interconectados, no había audio ni micrófonos para comunicarnos, ni pantallas hablitadas para vernos. La deliberación y funcionamiento resultaron imposible y debimos cancelar la sesión", sostuvo.

El Colectivo Socialista ha solicitado la renuncia del Ministro SEGPRES Juan José Ossa. Le corresponde el gobierno disponer los medios técnicos para el funcionamiento de la Convención. Tuvo mucho tiempo. Realmente vergonzoso e insultante. Espero que Francisco Encina ya esté fuera. pic.twitter.com/DqsqHuj7XQ — Pedro Muñoz Leiva (@PedroMunozLeiva) July 5, 2021

"Estas salas tenían que estar habilitadas y eso no fue posible, de ahí fuimos a una sola sala para poder sesionar, para poder tomar la decisión. La sesión fue suspendida por la mesa, en acuerdo con las personas que están, decidieron suspenderla hasta mañana para dejar tiempo a que estas situaciones, que debieron haber estado resultas hace meses o una semana, se resuelvan", dijo a su vez el convencional Jorge Baradit.

Beatriz Sánchez, constituyente por el Distrito 12, catalogó la situación como "frustrante" a través de sus redes sociales.

"No hay condición ni sanitaria ni técnica para poder sesionar. La Mesa de la Convención Constitucional resuelve bien y decide suspender la sesión de hoy", apuntó, reprochando que "la responsabilidad es del Gobierno, que hace semanas sabía que comenzabamos hoy y no había ni sistema de video ni audio habilitado".

¡Frustración!

No hay condición ni sanitaria ni técnica para poder sesionar.

La Mesa de la CC resuelve bien y decide suspender la sesión de hoy.

La responsabilidad es del gobierno, que hace semanas sabía q comenzabamos hoy y no habia ni sistema de video ni audio habilitado.

😩 — Beatriz Sánchez (@labeasanchez) July 5, 2021

Más temprano y antes de este "bochorno", la presidenta de la Convención, Elisa Loncón, había detallado parte de la logística que se iba a aplicar, luego de una reunión con el subsecretario de la Segpres, Máximo Pavez.

"La Segpres nos colaboraría en las cuestiones funcionales de cómo hacer las sesiones. Eso implica tener distintas salas, tener todos los sistemas comunicacionales dispuestos, y ahí necesitamos personal que nos apoye. Por aforo, hay salas grandes y más pequeñas, hay cuatro luigares disponibles para nosotros. Vamos a cumplir con todos los aforos de acuerdo con lo que se exige, en cuatro espacios diferentes, que están medianamente identificados y conectados", expuso.

LA DERECHA ESBOZA CRÍTICAS HACIA LA MESA

Por su parte, tras la polémica sesión fallida, desde la derecha algunos convencionales esbozaron algunas críticas a la actuación de la mesa que dirige Loncón, representante del pueblo mapuche.

El independiente electo en cupo RN Ruggero Cozzi dijo que "la mesa quiso sesionar igual, y las condiciones no estaban; es una total irresponsabilidad desde lo sanitario".

"No se estaban respetando los aforos. No hay transmisión, siempre hablamos de transparencia, y esto fue absolutamente a puertas cerradas", agregó.

A la salida de la sede, Cozzi fue encarado cuando se retiraba, personas le gritaron e incluso recibió algunos golpes.

En estos momentos estamos viendo una improvisación increíble de la presidencia y vicepresidencia de la CC. Nos citaron a una sesión que no se puede realizar… condiciones sanitarias y técnicas impresentables. Y para colmo, a puertas cerradas (sin transparencia) — Ruggero Cozzi Elzo (@ruggero_cozzi) July 5, 2021

El UDI Arturo Zúñiga relató que la directiva de la Convención invitó a sesionar. "La mesa debiese haber chequeado si estaban todas las condiciones. Desconocemos si es que la mesa chequeó con el Gobierno y quedaron en que estaba todo listo. No puede suceder que haya un mayor número de personas dentro de una sala donde no esté el aforo permitido", comentó el ex subsecretario de Redes Asistenciales.