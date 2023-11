Boric a organizaciones feministas: No se puede retroceder en los derechos que han ganado

El Presidente Gabriel Boric agradeció a las organizaciones feministas y aseguró que "no se puede retroceder" en derechos, aludiendo a la posibilidad de que el aborto en tres causales sea declarado inconstitucional con el proyecto de la nueva Constitución.

En la inauguración del Centro de Atención y Reparación para Mujeres Víctimas y Sobrevivientes de Violencia Sexual de la Región Metropolitana, el Mandatario aseveró que "agradezco profundamente a las diferentes organizaciones feministas que nos han permitido llegar hasta acá, por su compromiso permanente con las demandas por una mayor igualdad de género y en contra de la violencia a las mujeres y por su determinación de que en nuestro país no se puede retroceder en los derechos que ustedes han ganado".

"Ustedes nos recuerdan permanentemente que podemos hacer más, y a las mujeres de Chile, quiero que sepan que pueden contar con este gobierno para impulsar todas las medidas que sean necesarias para sentirse seguras y libres", añadió.

Estas palabras se suman a las de la expresidenta Michelle Bachelet, quien calificó al texto como un "retroceso" y llamó a votar En Contra en el plebiscito de diciembre.

Las palabras del Mandatario fueron respondidas a través de su programa "Semana Rep" en Youtube por el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, quien sostuvo que "estaba contenido, era una cosa de tiempo cuando iba a reflejar lo que realmente creía de este nuevo proceso que desde que partió él ha estado en contra. No ha habido ningún momento en que él diga que no está en contra en su mente, ahora lo está verbalizando, porque ya no tiene contención".

"Como las cifras se van estrechando y lo mismo que vemos nosotros lo ven ellos, les empieza a bajar a ellos la angustia", dijo.