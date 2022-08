Boric ante incidentes en campañas: Tras el plebiscito debemos seguir construyendo un país entre todos

Tras el polémico show registrado en un acto del Apruebo en Valparaíso y el atropello de un carretonero por el Rechazo a ciclistas contrarios a su postura en la Alameda, el Presidente Gabriel Boric hizo un llamado a "no perder de vista" que, independiente del resultado del plebiscito de salida, "vamos a seguir construyendo un país entre todos".

"Hemos visto actos que son inaceptables: lo vimos en Valparaíso y lo vimos aquí al frente también (en la Alameda) y quiero, como Presidente de la República, hacer un llamado hoy día (...) a que no perdamos de vista que independiente del resultado del próximo domingo, vamos a seguir construyendo un país entre todos y todas", expresó el Mandatario tras los hechos que han generado reacciones de lado y lado.

Desde el comando del AprueboxChile, la vocera y diputada comunista Karol Cariola expresó que "hemos vivido agresiones en los casa a casa, hemos vivido situaciones sumamente complejas. Lo que vimos ayer, con un ciclista atropellado por un carretonero del Rechazo es una situación que no vamos a aceptar, lo hemos dicho en todos los tonos".

Además, realizó un emplazamiento a quienes están por la opción del Rechazo "a que condenen tajantemente las acciones de violencia que se han llevado por parte de aquellos que tienen esta opción".

CHILE VAMOS ABOGA POR LEY DE SEGURIDAD DEL ESTADO

Desde Chile Vamos, se realizaron diversas acciones en denuncia de la polémica performance de Valparaíso. Por su parte, los diputados de Renovación Nacional presentaron un requerimiento en la Contraloría Regional de Valparaíso para que se sancione a la delegada presidencial regional, Sofía González, por no presentar denuncia por Ley de Seguridad del Estado, mientras que diputados UDI llegaron hasta el Palacio de La Moneda para solicitar al Mandatario que se querelle por dicha ley.

"Le queremos pedir al Gobierno presentar todas las acciones legales, no sólo contra el grupo 'Las Indetectables', sino que también contra sus organizadores de esta actividad, y para esto el único mecanismo claro es hacerlo a través de la Ley de Seguridad Interior del Estado en su artículo sexto", señaló el diputado UDI diputado Juan Antonio Coloma.

Mientras que desde RN, Andrés Celis dijo que la delegada González "tiene la obligación de cuidar y respetar los símbolos patrios, ese deber de cuidar no se cumplió y al no cumplirse, ella tiene que denunciarlo, y como no lo ha denunciado, yo le vengo a solicitar al contralor que la sancione y le hago un llamado que lo haga".