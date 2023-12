Boric: "Independiente de lo que suceda hoy, seguiremos trabajando firmes al pie del cañón"

El Presidente Gabriel Boric votó este domingo en el plebiscito constitucional, instancia en la que aseguró que más allá del resultado -triunfo del A Favor o del En Contra- su Gobierno seguirá "trabajando firme al pie del cañón".

"Pueden estar seguros que independiente de lo que suceda hoy, nosotros vamos a estar trabajando firmes al pie del cañón", afirmó el Mandatario desde Magallanes, dando cuenta también de la importancia de "confiar en la ciudadanía y que este proceso se realice de manera pacífica, con la alegría sana de que nuestras instituciones funcionan".

En esta línea, el jefe de Estado afirmó que este plebiscito "fortalece nuestra democracia" más allá de cualquier resultado, dado que demuestra que el país "resuelve sus diferencias por la vía pacífica y confiando en el pueblo".

"Eso es algo que no podemos dar por sentado, no en todos los lugares es así. Por lo tanto, hago un llamado a todos mis compatriotas a que valoremos estas instancias. Yo he emitido mi sufragio y quiero destacar el buen funcionamiento de las instituciones", destacó Boric, agradeciendo el labor de vocales de mesa, apoderados, Fuerzas Armadas, Carabineros y el Servel.

"Estamos orgullosos de nuestro sistema electoral, eso es algo que también vale la pena destacar", puntualizó.

Para el Presidente, uno de los objetivos de su administración es dejar como legado que "los ciudadanos chilenos y chilenas confíen más en sus instituciones cuando

terminemos de gobernar".

AVANZAR EN "PRIORIDADES DE LA GENTE"

Según detalló Boric, más allá del resultado del plebiscito de este domingo, el Ejecutivo "va a seguir trabajando con la prioridad clara en las prioridades de la gente", destacando entre ellas el tema de la seguridad, lo que ya se ha visto con "las 45 leyes de seguridad aprobadas durante nuestro mandato, 20 de la agenda priorizada y que seguimos fortaleciendo nuestra policía".

A esto sumó que "vamos a seguir trabajando en salud, batallando para disminuir listas de espera y entregar dignidad a todos nuestros compatriotas para que puedan tener una salud digna y oportuna. Vamos a seguir también firmes para cumplir con nuestro compromiso de construir 260 mil viviendas".

"Como lo he mencionado en anteriores ocasiones, este 2024 será un año en el que Chile volverá a crecer, un año en el que vamos a despegar como país. Desde esa perspectiva, voy a estar particularmente atento a todo lo relacionado al crecimiento y empleo, porque sé que estos años para las familias chilenas han sido difíciles, a muchos les cuesta llegar a fin de mes. Como gobierno tenemos que estar ahí, el Estado tiene que estar ahí para ayudar, para apoyar, para salir adelante", profundizó el Mandatario.

Finalmente, destacó que buscan avanzar en "recuperar nuestra educación pública. Me la voy a jugar con toda mi energía y con todo mi equipo, para que la educación pública de nuestro país sea un motivo de orgullo y de fuente de equidad e igualdad en el futuro".