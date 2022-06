Boric: "La derecha rechaza y está en su derecho, pero que no diga que acá hay terceras vías"

El Presidente Gabriel Boric señaló que "la derecha rechaza, están en su derecho, es totalmente legítimo, pero que no le digan a la gente que acá hay terceras vías", respecto a la postura institucional que tomaron los partidos de Chile Vamos ante el Plebiscito de salida de septiembre próximo.

Esto luego que, además, los parlamentarios de oposición se sumaran a la propuesta de un grupo de senadores demócrata cristianos y que busca rebajar el quórum máximo para futuras modificaciones a la Constitución vigente. De esta manera, se propone bajar los dos tercios a cuatro séptimos para impulsar nuevas reformas al propio texto constitucional que todavía rige en el país.

El Mandatario expresó que "se demoraron un poco", ya que "la Constitución lleva más de 30 años", y complementó que "la verdad quienes en su mayoría han estado del lado contrario a las transformaciones por tanto tiempo, es difícil de creer que ahora se van a poner del lado de los cambios".

"La derecha en pleno, sus partidos -Evópoli, Renovación Nacional, la UDI- decidió jugarse institucionalmente por el Rechazo. La derecha rechaza, están en su derecho, es totalmente legítimo, pero que no le digan a la gente que acá hay terceras vías porque lo que se juega el 4 de septiembre son dos posiciones: Aprobar o Rechazar. No hay otra alternativa", recalcó en medio de su visita a Los Ángeles, Estados Unidos, y en la previa al inicio de la Cumbre de las Américas.

"No me cabe ninguna duda -continuó- de que los partidos progresistas que han impulsado, y no solamente los partidos, la sociedad civil, que ha impulsado este proceso de cambio, no va a estar en esa alternativa".