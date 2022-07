Boric: Lagos señala aspectos a mejorar del texto y yo he visto disposición de los actores para eso

Tras la publicación de la postura oficial del ex Presidente Ricardo Lagos de cara al plebiscito de septiembre, el Presidente Gabriel Boric valoró que el ex Mandatario "señala aspectos a mejorar del texto", asegurando que ha visto disposición en la clase política en esta materia.

En la tarde de este martes, Boric sostuvo que Lagos "pone dos escenarios que son para mi bastante claros. Es el pueblo el que tendrá que decidir. En un caso habrá que depender del veto histórico que ha ejercido la derecha, donde ya algunos parlamentarios y algunos dirigentes decían que no creen en una nueva Constitución, y el otro se pueden hacer reformas que mejoren el texto, como yo he visto la disposición de la mayoría de los actores políticos".

"Él señala algunos aspectos que cree que se deben mejorar. Yo lo que he visto es disposición de la mayoría de las actorías políticas a que exista esa disposición para mejorar el texto y por lo tanto me parece bien, lo tomo como un aporte importante al debate, más aún proviniendo de quien viene, el ex Presidente Lagos, y no me cabe ninguna duda que él va a seguir aportando en esa dirección", destacó.

Al ser consultado sobre si trataron este tema en alguna conversación, Boric respondió que "no voy a revelar las conversaciones privadas que tengo un ex Presidente, las conversaciones entre Presidente y ex Presidentes tienen que mantenerse en reserva".

"El Presidente Lagos tiene todo el derecho a entregar la postura que él estime conveniente y no seré yo quien diga lo que tiene que opinar", puntualizó.