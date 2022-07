Boric propone "nuevo proceso constituyente" si gana el Rechazo en el Plebiscito de salida

A 52 días del plebiscito de salida del 4 de septiembre, el Presidente Gabriel Boric dijo este viernes que impulsará un "nuevo proceso constituyente" en el caso de que gane el Rechazo, reiterando que se debe continuar en los términos que la ciudadanía eligió en el referéndum de entrada del 25 de octubre de 2020 y no "amononar" la Carta Fundamental vigente.

"Chile votó de manera clara en un plebiscito que quiere una nueva Constitución, pero no votó solo esto, votó que quiera una nueva Constitución escrita por un organismo especialmente electo para ese fin", afirmó el Mandatario en entrevista con el matinal de Chilevisión, "Contigo en la mañana", en La Moneda.

Por ello, a juicio de Boric, "de ganar la alternativa Rechazo, lo que va a pasar es que vamos a tener que prolongar este proceso por un año más, donde va a tener que discutirse todo de nuevo y partir de cero".

En ese sentido, aseguró que "tiene que haber un nuevo proceso constituyente".

Consultado sobre si esa propuesta significa llamar a una nueva votación para elegir a convencionales, Boric respondió que "exactamente, ese es el camino que decidió tomar Chile cuando votó el 25 de octubre (del año 2020) en un plebiscito por una nueva Constitución, que sea redactada por un órgano 100 por ciento electo para ese fin".

Respecto de cómo se daría avance al nuevo proceso constituyente, Boric explicó que "eso se hace a través del Parlamento"

DESCARTÓ "AMONONAR" LA CONSTITUCIÓN ACTUAL

El Presidente insistió en que "hay un acuerdo transversal hoy en que la Constitución que tenemos ahora no representa un acuerdo social en Chile".

"La pregunta es: ¿hay que hacer modificaciones? Sí, yo lo que invito es que cada uno se pregunte y cada uno se responda de buena fue en qué escenario es más factible realizar modificaciones, porque hay cosas que mejorar respecto de este texto, sin lugar a dudas", indicó.

Boric aseguró además que el nuevo proceso constituyente podría avanzar en paralelo con el proyecto que busca disminuir a cuatro séptimos el quórum de reformas de la actual Constitución y que actualmente se tramita en el Senado.

"Puede ser también mediante cuatro séptimos, esto no tiene que ver con estar en contra o a favor de esa reforma, qué bueno que pueda haber avances respecto de lo que no se quiso reformar antes, pero el proceso constituyente en caso de que ganara el Rechazo tiene que seguir en los términos que decidió el pueblo de Chile. No 'amononar' la Constitución que está", remarcó el gobernante.