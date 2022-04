Boric reafirmó apoyo a la Convención: "Está avanzando firme en temas tremendamente importantes"

El Presidente Gabriel Boric reiteró este martes su respaldó al trabajo de la Convención Constitucional, asegurando que tiene "una tremenda esperanza" en el proceso y destacando algunos de los artículos que han sido envíados al borrador de la nueva Carta Fundamental en los últimos días.

"¿Se acuerdan que durante un tiempo nos estaban tratando de decir que la Convención Constitucional quería eliminar los símbolos patrios? Mentira! La Convención Constitucional aprobó el escudo, el himno y la bandera como símbolos patrios. Aprobó también que Chile es un estado social de derecho", valoró el Mandatario.

Además, destacó que el órgano constituyente esté "avanzando firme en temas que son tremendamente importantes y, por lo tanto, tengo una tremenda esperanza en que este proceso va a llegar a buen puerto".

"Eso implica, por cierto, como lo he dicho en otras oportunidades, escuchar a la mayor cantidad de gente posible", advirtió Boric durante una actividad en un colegio.

El respaldo del Presidente a la Convención se dio luego que su madre, María Soledad Font, reconociera estar "desilusionada" del proceso, en especial del trabajo de algunos convencionales.

"Las opiniones de todas las personas en el país son legítimas. Yo respondo por las mías y mi convicción está puesta en el proceso constituyente", puntualizó el jefe de Estado en respuesta a esto.

"ME PREOCUPÉ CUANDO ME DI CUENTA QUE NO TODOS ERAN ERUDITOS"

En entrevista con la Revista Ya, María Soledad Font señaló que espera un buen trabajo de la Convención Constitucional, aunque admitió estar alejada del proceso luego de darse cuenta que -en su opinión- algunos de sus convencionales no estaban del todo preparados para el cargo.

"Si. Pensé que todas las personas que estaban en la papeleta eran personas con las capacidades para hacer ese megatrabajo", detalló la mamá del Presidente Boric al ser consultada sobre si estaba desilusionada del trabajo constituyente.

En esta línea indicó que "me di cuenta inicialmente que toda la gente estaba preparada, que toda la gente que estaba ahí sabía el tema, pero después me di cuenta de que no y eso hizo que me alejara, que me asustara al darme cuenta de que contrataban a asesores porque no sabían de qué iba a tratar".

"Me preocupé cuando me di cuenta de que no todos eran eruditos. (Hay) mucha gente buena que quiere hacer cosas buenas, ¡pero para hacer eso hay que saber!", puntualizó Font al medio antes citado.

Pese a esto, afirmó que "esperaría que todos los chilenos pudiésemos decir que estamos de acuerdo y que la redacción sea tan perfecta para que no dé pie para vacíos legales".