Candidatos independientes a la Convención exigen "igualdad" en la franja televisiva

Los candidatos independientes a la Convención Constitucional continúan disconformes con la baja -y hasta nula- presencia de sus candidaturas en la franja televisiva, que según el Consejo Nacional de Televisión, cuatro de cada diez de ellos quedarán, "en la práctica", fuera.

Las normas usadas para reglar las elecciones de constituyentes determinan que, al igual que la de diputados, los independientes recibirán el tiempo asignado al partido menos votado en la última elección.

En total, la franja para la Convención Constitucional dispone de 30 minutos diarios, con 26 minutos y 6 segundos destinados a los más de mil candidatos no indígenas, independientes y afiliados a partidos, que compiten por un escaño y, según el CNTV, esto significa que, en la práctica, un 40 por ciento de los candidatos independientes quedarán sin franja.

Debido a esto, esta jornada varios candidatos independientes se reunieron en las afueras del Congreso Nacional con sede en Santiago para manifestarse contra la actual distribución de tiempo, que totalizan más de 450 los candidatos que deberán repartirse menos de un segundo en la franja.

A través de un comunicado, los candidatos indicaron que "consideramos inaceptable e improcedente que se prive" de la franja televisiva y que esta "cuyo principal objetivo debe ser informar a la ciudadanía, no debe convertirse solo en un simple medio publicitario".

La candidata independiente por el distrito 11, Sara Larraín, apuntó que "no estamos empezando bien un proceso constituyente, ni un proceso de respuesta del sector político en la ciudadanía, si empezamos con la inequidad. Yo creo que eso ya no da para más, por lo tanto, aquí es un llamado al Congreso a desafiar al Ejecutivo el día de mañana si es que el Ejecutivo no llega con un proyecto de ley que de igualdad política a todos los candidatos".

Por su parte, Patricio Fernández, candidato por el distrito 11, señaló que "si algo busca este proceso constituyente es incorporar voces que no han sido atendidas, no es agudizar y enfatizar las voces que son justamente las que tienen que dar espacio. Esto estaría contradiciendo -en esencia- lo que estamos buscando".

Mientras que el actor y candidato por el distrito 8, Francisco Reyes, dijo que "de no resolverse, yo me voy a restar de participar de esa franja porque no quiero que se sigan reproduciendo los privilegios que los partidos políticos han logrado mantener durante tantos años".

"Exigimos que las candidaturas en listados independientes y por escaños reservados tengan tiempo en la franja.

Si esto no se resuelve favorablemente yo me voy a restar de participar en ella, porque no quiero que se sigan reproduciendo los privilegios de los partidos políticos". pic.twitter.com/i0jdwWBWlO — Francisco Reyes (@PanchoReyesD8) February 28, 2021

El documento fue firmado por Lucía López (distrito 10), Francisco Reyes (distrito 8), Patricio Fernández (distrito 11), Pedro Cayuqueo (distrito 7), Sara Larraín (distrito 11), Jorge Baradit (distrito 10), Agustín Squella (distrito 7) y Fernando Atria (distrito 10).